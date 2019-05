Mercati: avvio positivo per borse Ue e Piazza Affari, focus su sviluppi commerciali USA-Cina ed elezioni europee.

Avvio in territorio positivo per i principali listini europei e Piazza Affari, con l’attenzione della comunità finanziaria internazionale rivolta agli sviluppi commerciali USA-Cina e le sempre più vicine elezioni europee.

Sul fronte macro, nel mese di aprile l’inflazione giapponese è cresciuta dello 0,9% su base annua, in linea con le attese ma più dell’aumento precedente dello 0,5%. A seguire non vi sono molte indicazioni di rilievo ma è bene ricordare le vendite al dettaglio del mese di aprile nel Regno Unito (ore 10:30) e gli ordinativi di beni durevoli, sempre del mese di aprile, negli USA (ore 14:30).

Circa il “braccio di ferro” commerciale Trump allenta le tensioni affermando che Huawei potrebbe essere incluso in un eventuale accordo fra le due superpotenze nonostante si dica “molto preoccupato per i rischi alla sicurezza che Huawei rappresenta”. Si ricorda inoltre che oggi la premier britannica Theresa May dovrebbe presentare le dimissioni.

Ieri Wall Street ha chiuso in territorio negativo, trainata dal brusco calo del petrolio. Il Dow Jones ha chiuso in perdita dell’1,1%, lo S&P500 lascia sul terreno l’1,2% ed il Nasdaq che registra il ribasso più pronunciato a -1,6%.

Anche l’azionario asiatico si rivela poco tonico, con Tokio che chiude in negativo a -0,16%, Shangai che staziona intorno alla parità ed Hong Kong in rialzo dello 0,35%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in positivo di circa lo 0,81% a quota 20299 punti, il Dax registra un rialzo dello 0,65%, il Cac 40 risulta in salita dello 0,53%, l’Ibex 35 è in positivo dello 0,45% ed il Ftse 100 guadagna circa lo 0,34%. A Piazza Affari da monitorare Safilo che ha ceduto Solstice a Fairway, una catena statunitense di vendita al dettaglio di occhiali; da seguire anche Azimut, il cui presidente Pietro Giuliani in un intervista alla Cnbc ha affermato che i rialzi del titolo raggiunti fin ora continueranno fino a raddoppiarne il valore entro quest’anno.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 272 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,614%.