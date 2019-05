Mercati: avvio positivo per borse Ue e Piazza affari, focus su risultati elezioni europee e sviluppi commerciali

Apertura di contrattazioni in territorio positivo per i listini europei e Piazza Affari, con il focus degli operatori che rimane rivolto ai risultati delle elezioni europee e sugli sviluppi delle trattative commerciali.

Circa le elezioni europee in Italia ha prevalso la Lega, seguito dalla rimonta del partito democratico ed il Movimento 5 Stelle che si posiziona al terzo posto. In europa primeggiano i movimenti europeisti, con i Popolari e socialisti che, nonostante abbiano perso consensi, rimangono i primi partiti mentre al contempo salgono le preferenze dei liberali e dei verdi; salgono, ma non troppo partiti, populisti e nazionalisti.

Donald Trump, in visita Tokio, ha dichiarato che “sono stati fatti grandi progressi nei negoziati commerciali con il Giappone”. Fra gli argomenti anche tematiche riguardanti dazi in vista di un accordo con la Cina.

Sul fronte macroeconomico non vi è da segnalare nessuna indicazione di rilievo, anche a causa della chiusura per festività delle borse di Londra (Bank Holiday di primavera) e Wall Street (Memorial Day).

Wall Street ha chiuso la precedente sessione in rialzo, con il Nasdaq che ha messo a segno un +0,1%, lo S&P500 che ha chiuso in positivo dello 0,14% ed il Dow Jones che è risultato in salita dello 0,37%.

I mercati asiatici risultano abbastanza ottimisti circa gli sviluppi sulle trattative commerciali, con Tokio che ha chiuso in rialzo dello 0,3%, Shangai che risulta attualmente in positivo di oltre l’1,30% e Hong Kong che risulta lievemente in ribasso.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in positivo di circa lo 0,90% a quota 20564 punti, il Dax registra un rialzo dello 0,65%, il Cac 40 risulta in salita dello 0,47%, l’Ibex 35 è in positivo dello 0,60% ed il Ftse 100 che rimane fermo per le Bank Holidays di primavera. A Piazza Affari da monitorare FCA, che stamane ha inviato una lettera a Renault contenente una proposta di fusione.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:10, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 269 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,57%.