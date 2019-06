Mercati: avvio positivo per borse Ue e Piazza Affari, focus su NFP

Avvio in territorio positivo per i listini europei e Piazza Affari, con il focus degli operatori rivolto al Job Report degli Stati Uniti (soprattutto i Non Farm Payrolls, NFP)

Circa le tensioni commerciali con la Cina Trump ha dichiarato alla stampa francese che prenderà una decisioni sugli ulteriori dazi (al 25% su 300 miliardi di dollari di beni importati dalla Cina, oltre a quelli già esistenti del 25% su 200 miliardi di dollari di prodotti cinesi) dopo il G20 che si svolgerà in Giappone, a Osaka.

Sul fronte macro i consumi delle famiglie giapponesi nel mese di aprile hanno deluso le attese: hanno subito una contrazione dell’1,4% su base mensile, rispetto stime a -0,3% ed alla rilevazione precedente a -0,1%; su base annua hanno registrato un aumento dell’1,3%, a fronte di stime di crescita del 2,6% ed alla rilevazione precedente al 2,1%. Il tasso di disoccupazione svizzero di maggio destagionalizzato e non risulta al 2,4% e rispettivamente al 2,3%, entrambi i valori in linea con le stime. La bilancia commerciale tedesca di aprile presenta un surplus di 17 miliardi, inferiore sia alle stime di 18,6 miliardi che alle rilevazione precedente di 20 miliardi; sempre in Germania la produzione industriale di aprile ha mostrato una contrazione dell’1,9% su base mensile dalla crescita precedente allo 0,5%, subendo una flessione più accentuata delle stime di decrescita dello 0,4%. La bilancia commerciale francese di aprile registra un deficit di 4,98 miliardi, facendo peggio delle stime a -4,74 miliardi ma meglio del precedente deficit rivisto a 5,46 miliardi. Sempre in Francia la produzione industriale di aprile è cresciuta dello 0,4% su base mensile e dell’1,1% su base annuale, entrambi migliori delle rispettive stime di crescita allo 0,3% e all’1%; le precedenti rilevazioni vedevano valori al -1,1% m/m rivisto ed al -0,9% a/a.

A seguire sono previsti l’indice halifax dei prezzi delle case nel Regno Unito (ore 9:30), le vendite al dettaglio di aprile in Italia (ore 10:00); negli USA, per il mese di maggio, si ricordano i non farm pay rolls, altri dati sulle retribuzioni e sul lavoro, il tasso di disoccupazione (ore 14:30).

I mercati asiatici hanno chiuso in controtendenza la precedente sessione, con i listini cinesi che oggi risultano chiusi peril giorno di Tuen Ng. Tokio ha terminato in rialzo poco oltre il mezzo punto percentuale, Hong Kong in rialzo dello 0,26% e Shangai in ribasso dell’1,17%.

Wall Street ha chiuso le precedenti contrattazioni in territorio positivo, con lo S&P500 in rialzo dello 0,61%, il Dow Jones in salita dello 0,71% ed il Nasdaq con un guadagno dello 0,5%.

Intorno alle 9:15 il Ftse Mib risulta in positivo dello 0,48% a quota 20274 punti, il Dax registra un rialzo dello 0,64%, il Cac 40 risulta in salita dello 0,84%, l’Ibex 35 registra una performance del +0,44% ed il Ftse 100 registra risulta in positivo dello 0,57%

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:15, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 268 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,45%.