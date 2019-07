Mercati: avvio poco mosso per borse Ue e Piazza affari, focus su trimestrali

Avvio poco mosso per borse Ue e Piazza Affari, focus sulla stagione delle trimestrali; attenzione anche al blocco delle navi britanniche nello stretto di Hormunz; Bce attesa per giovedì.

Rapporti geopolitici e commerciali

Riaccese le tensioni con l’Iran dopo che due navi, una britannica -la Stena Impero-, e un altra battente bandiera liberiana -la Mv Mesdar- ma appartenente alla Norbulk British Shipping, sono state bloccate nello stretto di Hormunz.

Per la seconda la notizia sarebbe stata smentita parlando solo di un blocco temporaneo, mentre per l’altra sarebbero stati violati gli accordi della navigazione. La contro risposta britannica avrebbe fatto invece riferimento al fatto che lo Stretto si trova in acque internazionali; pertanto il passaggio non può essere bloccato proprio grazie alle norme del diritto internazionale.

I rapporti fra Iran e paesi occidentali sono sempre in bilico, ricordando l’inizio della escalation del conflitto quando nel 2018 gli Stati Uniti si erano ritirati dall’accordo sul nucleare.

Nessuno sviluppo importante si segnala sul fronte della guerra commerciale USA-Cina, i cui rapporti potrebbero rimanere sospesi nella stagione estiva.

Dati macro

L’agenda macro di oggi è praticamente priva di indicazioni importanti, fra cui si ricorda l’indice della Fed di Chicago sull’attività nazionale (ore 14:30). A seguire, in cantiere, nessun altro dato degno di nota.

La BCE è attesa per giovedì ed alcune novità potrebbero essere segnalate circa la forward guidance.

Mercati

Chiusura negativa quella di venerdì a Wall Street in attesa delle trimestrali USA che, nella settimana appena iniziata, vedranno i risultati di grandi player internazionali come Alphabet, Amazon e Boeing. Il Dow Jones è arretrato dello 0,25%, lo S&P500 è risultato in rosso dello 0,62% ed il Nasdaq che ha terminato in perdita dello 0,74%.

Deboli anche le borse asiatiche, con il Nikkei che ha chiuso la seduta in rosso dello 0,23%, mentre Hong Kong e Shangai arretrano di circa l’1,3%.

Intorno alle 9:10 in apertura il Ftse Mib sale dello 0,18% a quota 21.680 punti, il Dax sale di un lieve dello 0,05%, il Cac 40 guadagna lo 0,1%, l’Ibex 35 segna una performance simile a Parigi ed il Ftse risulta intorno la parità.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:10, lo spread Btp-Bund risulta intorno ad un valore di 190 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,60%.