Mercati: avvio poco mosso per borse Ue e Piazza Affari, focus su NFP

Avvio poco mosso per borse Ue e Piazza affari, con il focus degli operatori puntato sui dati del mercato del lavoro USA, in particolare i Non Farm Payrolls (NFP).

Rapporti geopolitici e commerciali

Sul fronte dei rapporti geopolitici e commerciali nessuno sviluppo importante, se non che Trump continui ad accusare Cina ed Europa di manipolare le proprie valute per ottenere vantaggi competitivi nei confronti degli Stati Uniti, in cui sono peraltro sono attesi i dati sul mercato del lavoro per avere spunti su eventuali segnali di de debolezza o di forza dell’economia USA, al fine di capire se occorre agire con stimoli monetari tanto voluti dal number one della casa bianca.

Indicazioni macro

Giornata ricca di indicazioni per il giappone. I consumi delle famiglie a maggio sono cresciuti del 5,5% su base mensile, ben oltre le stime di crescita all’1,2% e la precedente misurazione in contrazione dell’1,4%. Su base annua il dato ha registrato una crescita del 4%, anche in tal caso nettamente migliore delle attese di aumento dell’1,4% e della precedente rilevazione all’1,3%. La lettura preliminare del super indice a maggio ha mostrato un valore di 95,2 punti, lievemente sotto le stime di 95,4 punti e rispetto al precedente valore di 95,9 punti

In Germania gli ordini delle fabbriche risultano in contrazione del 2,2%, registrando un valore nettamente inferiore sia alle stime di flessione al -0,2% che alla misurazione precedente del -0,3% rivista al -0,4%; su base annua il dato non migliora, conseguendo una contrazione di addirittura l’8,6%, rispetto a stime di contrazione del 6,2% ed al precedente calo del 5,3%.

La bilancia commerciale francese a maggio mostra un deficit di 3,278 miliardi, nettamente migliore delle stime di deficit di 4,853 miliardi e della misurazione di aprile a 4,98 miliardi.

A seguire sono previsti l’indice Halifax dei prezzi delle case del Regno Unito di giugno (ore 9:30) e per gli USA, i dati sul mercato del lavoro di giugno (ore 14:30) fra cui i tanto attesi Non Farm Payrolls, i dati sul tasso di disoccupazione ed il salario medio mensile.

Mercati

Previsti inoltre, per il Canada, la variazione dell’occupazione, il tasso di disoccupazione, e il PMI dei direttori degli acquisti per il mese di giugno (ore 14:30)

Si ricorda che ieri Wall Street è stata chiusa per festeggiare il giorno dell’indipendenza.

Poco tonici stamane i mercati asiatici, con Tokio da un lato che ha chiuso in rialzo dello 0,2% e dall’altro Shangai ha registrato una performance praticamente uguale mentre Hong Kong risulta attualmente intorno al -0,15%.

Poco mosso i listini europei. Intorno alle 9:10 il Ftse Mib apre intorno alla parità a quota 22122 punti, il Dax cala dello 0,06%, il Cac 40 diminuisce dello 0,13%, l’Ibex 35 avanza dello 0,07% ed il Ftse 100 perde lo 0,18%

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:10, lo spread Btp-Bund scende senza sosta e si aggira intorno ad un valore di 204 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,64%.