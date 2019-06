Mercati: avvio poco mosso per borse Ue e Piazza Affari, focus su G20

Avvio poco mosso per i listini europei e piazza affari, con i riflettori degli operatori decisamente rivolti al G20 di domani e dopo domani ad Osaka, Giappone, in particolare sulla questione commerciale USA-Cina.

Rapporti geopolitici

Sul fronte dei rapporti internazionali è attesissimo l’incontro di domani al G20 fra Donald Trump e Xi Jinping per dirimere le questioni che a maggio hanno determinato l’interruzione di rapporti diplomatici costruttivi, in un clima d’incertezza dominato dalle controverse dichiarazioni del number one della casa bianca che, da un lato dichiara la possibilità di raggiungimento di un accordo e dall’altra pensa ancora di dover applicare le tariffe sui beni cinesi.

Il presidente Trump ha inoltre fatto riferimento alla possibilità di conclusione di grandi accordi con Giappone ed India nel corso del meeting fra i leader mondiali.

Circa i rapporti con l’Iran sono stati distesi i toni nella volontà di riappacificare, almeno momentaneamente, la situazione e concedere più tempo per valutare le volontà dei due paesi.

Indicazioni macro

Fra le indicazioni macro della giornata si ricorda la lettura preliminare dell’inflazione di maggio in giappone, che registra un aumento del 2,3% su base mensile dal precedente 0,6%, ben oltre le stime di crescita dello 0,7% mentre, su base annua, rileva un -1,8% contro stime di contrazione del 2,9% e la precedente rilevazione del -1,1%; a livello prospettico si prevede una contrazione, su base mensile, dell’1,2% su a giugno e una crescita dello 0,3% a luglio.

La disoccupazione giapponese di maggio si attesta al 2,4%, in linea con le stime e la precedente misurazione.

L’indice dei prezzi all’importazione in Germania è diminuito dello 0,1%, in linea con le stime e rispetto alle precedente crescita dello 0,3% mentre, i prezzi all’esportazione, hanno subito una contrazione dello 0,2%, confermando le stime ed in frenata rispetto alla precedente crescita dell’1,4%.

Il pil spagnolo trimestrale ha subito un incremento dello 0,7% rispetto il trimestre precedente, in linea con le stime e in leggero rialzo rispetto il precedente dato, rivisto, allo 0,6% (dal +0,7%); il dato ha sperimentato una crescita del 2,4% rispetto lo stesso trimestre di un anno fa, confermando le stime e rispetto alla precedente misurazione, rivista, del 2,3% (dal 2,4%).

A seguire è prevista una giornata ricca di indicazioni fra cui: il pil trimestrale, gli investimenti trimestrali delle aziende e le partite correnti del Regno Unito (ore 10:30); la lettura preliminare dell’inflazione di giugno in Italia e nella zona euro (ore 11:00); la produzione industriale italiana di maggio (ore 12:00); redditi e spese personali di maggio negli USA (ore 14:30); il Pil canadese di aprile (ore 14:30); PMI di Chicago (ore 15:45); indici Michigan di fiducia e del sentiment sull’economia.

Mercati

Ieri Wall Street ha terminato più o meno in positivo, con lo S&P 500 che ha guadagnato lo 0,38%, il Nasdaq ha segnato un +0,73 per cento ed il Dow Jones ha chiuso intorno alla parità.

In ribasso stamane i mercati asiatici, con Tokio che ha terminato in negativo dello 0,29%, Shangai ha chiuso in perdita dello 0,6% e Hong Kong sta scendendo dello 0,33%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta poco sotto la parità a quota 2103 punti, il Dax risulta in positivo dello 0,35%, il Cac 40 cresce di un lieve 0,1%, l’Ibex 35 viaggia intorno alla parità ed il Ftse 100 risulta in rialzo dello 0,13%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:10, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 242 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,11%.