Mercati: avvio poco mosso per borse Ue e Piazza Affari dopo Wall Street, focus su G20

Avvio poco mosso per i principali listini europei e Piazza Affari in scia ai ribassi di Wall Street, e con l’attenzione degli operatori rivolta al G20 e soprattutto ai rapporti USA-Cina.

Circa il meeting della Fed di ieri, da una parte il number One della banca centrale americana ha mostrato un’inclinazione attendista, dicendo di essere pronto ad un eventuale taglio dei tassi qualora le incertezze geopolitiche e commerciali diventino una minaccia reale alla crescita economica, monitorando costantemente ciò che accade e i dati macroeconomici -senza avere reazioni eccessive-, agendo di conseguenza agli scenari che si prospettano; dall’altro James Bullard ha manifestato la sua contrarietà ad un taglio dei tassi di 50 punti base mandando in rosso i mercati.

Per quanto riguarda il G20, previsto per venerdi 28 e sabato 29 giugno, indiscrezioni provenienti da Reuters parlano di un America disposta a non applicare tariffe su 300 miliardi di beni importati dalla Cina se quest’ultima sarà pronta a riprendere i negoziati da dove erano stati lasciati, ovvero dall’elenco di richieste degli USA che come argomento principale ha la questione tecnologica, su cui però i cinesi sembrerebbero essere inflessibili.

Fra le indicazioni macro in agenda, si ricorda che la banca centrale neozelande vese non ha riservato nessuna sorpresa lasciando i tassi sui livelli precedenti dell’1,5%. L’indice Gfk della fiducia dei consumatori tedeschi di giugno in calo dalla misurazione precedente di 10,1 punti agli attuali 9,8 punti, sotto le attese di 10 punti. L’indice di fiducia dei cosumatori francesi a giugno mostra un valore di 101 punti, sopra le attese a 99 punti e in lieve aumento rispetto la precedente rilevazione di 100 punti. A seguire sono previsti il rapporto deficit/pil italiano del primo trimestre, l’asta di bot a sei mesi (ore 11:45) e, negli USA le domande settimanali di mutui (ore 13:00), gli ordinativi di beni durevoli (ore 14:30), la bilancia commerciale, le scorte di magazzino (ore 14:30) e le scorte di greggio (ore 16:30).

Chiusura negativa ieri per Wall Street, determinata dalla modalità attendista di Powell e dalla posizione contraria di Bullard al taglio dei tassi, con il Dow Jones che ha lasciato sul terreno lo 0,67%, lo S&P500 ha perso lo 0,95% e il Nasdaq in ribasso dell’1,5%.

Poco tonici anche i mercati asiatici, con Tokio che ha chiuso cedendo mezzo punto percentuale e Shangai in rosso di circa lo 0,2%, mentre Hong Kong sta guadagnando lo 0,1%

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in negativo dello 0,26% a quota 21074 punti, il Dax risulta in negativo dello 0,17%, il Cac 40 scende di circa lo 0,16%, l’Ibex 35 viaggia poco sotto la parità ed il Ftse 100 risulta in ribasso dello 0,13%

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:10, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 249 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,16%.