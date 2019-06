Mercati: avvio negativo per borse Ue e Piazza Affari, focus su tensioni commerciali

Avvio in territorio negativo per le Borse Ue e Piazza Affari, con l’attenzione degli operatori puntata sulle tensioni commerciali internazionali ed alcuni dati macro come gl’indici PMI del settore manifatturiero in Giappone, Cina e paesi della zona euro.

Circa la guerra commerciale USA-Cina, Pechino ha cominciato ad indagare sulla FedEx circa errori di consegna su alcuni pacchi inviati da Huawei, con l’accusa di aver seriamente leso “i diritti e interessi dei clienti e violato le norme del settore delle consegne in Cina” (Il Sole 24 Ore).

Nel frattempo hanno preso il via i dazi cinesi sui prodotti statunitensi, colpendo più di 2400 merci con tariffe al 25% aumentate dal 10% precedente; gli Stati Uniti sono stati incolpati esplicitamente dalla Cina per il fallimento dei colloqui e non si piegheranno a ritorsioni dichiarano.

Circa le tensioni con il Messico si ricorda che gli USA hanno comunicato l’imminente introduzione dei dazi al 5% sui beni importati dal Messico, per poi salire progressivamente fino al 25% in ottobre se il governo messicano non si impegnerà attivamente nella lotta all’immigrazione clandestina verso gli Stati Uniti.

Per l’Italia si prospetta un quadro incerto soprattutto per la possibile decisione dell’Unione Europea, attesa per mercoledì 5 giugno, di avviare contro Roma una procedura di infrazione per deficit eccessivo.

Sul fronte macro le spese per investimenti del primo trimestre 2019 hanno registrato un incremento del 6,1% su base annua, molto meglio delle stime di crescita al 2,6% e rispetto la rilevazione precedente del 5,3% mentre, l’indice pmi manifatturiero del mese di maggio (sempre del giappone) risulta in contrazione (dato che è minore di 50) a 49,8 punti, in calo rispetto i 50,2 punti di aprile ma lievemente superiore alle attese di 49,6 punti. A maggio l’indice PMI manifatturiero cinese risulta pari a 50,2 punti, oltre le attese di 50 punti ed in linea con la rilevazione precedente.

A seguire sono previsti, per il mese di maggio, gli indici PMI manifatturieri della Svizzera (ore 9:30), dell’Italia (ore 9:45), della Francia (ore 9:50), della Germania (ore 9:55), della zona euro (ore 10:00), del Regno Unito (ore 10.30), degli USA (ore 15:45) e l’indice ISM manifatturiero degli USA (ore 16:00).

Wall Street ha chiuso la seduta della precedente settimana in ampio territorio negativo, con lo S&P 500 a -1,3%, il Dow Jonesi n perdita dell’1,4% ed il il Nasdaq in rosso a -1,5%.

Deboli anche i mercati asiatici, con Tokio che ha chiuso in ribasso di circa un punto percentuale mentre, attualmente, Shangai perde circa lo 0,3% e Hong Kong risulta in rosso dello 0,2%.

Intorno alle 9:15 il Ftse Mib risulta in negativo di circa lo 0,93% a quota 19617 punti, il Dax registra un ribasso dell0 0,70%, il Cac 40 risulta in discesa di circa la stessa entità, l’Ibex 35 è in perdita dell0 0,91% ed il Ftse 100 risulta in negativo dello 0,89%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:15, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 289 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,69%.