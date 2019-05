Mercati: avvio negativo per borse Ue e Piazza Affari, focus su tensioni commerciali e dati macro

Avvio in territorio negativo per i principali listini europei e Piazza Affari, con l’attenzione degli operatori rivolta alle tensioni commerciali e dati macro.

Sul fronte commerciale non si intravedono ancora sviluppi positivi, con Donald Trump che non ancora pronto a raggiungere un accordo ed anzi, ha preparato una lista di paesi da monitorare (fra cui l’Italia, la Germania, l’Irlanda, naturalmente la Cina, il Giappone, la Corea del Sud, la Malesia e Singapore e Vietnam.

) che, a suo avviso, potrebbero manipolare le proprie valute per ottenere vantaggi commerciali; la Cina di Xi Jinping, dal canto suo, si direbbe pronta ad usare le terre rare come possibile difesa nella guerra dei dazi.

Sul fronte macro il pil trimestrale francese ha registrato una crescita dello 0,3% rispetto lo scorso trimestre, valore in linea sia con le stime che la rilevazione precedente entrambe attestatesi al +0,3%; su base annuale il pil trimestrale ha invece registrato una crescita dell’1,2% rispetto alla rilevazione precedente dell’1,1%. La lettura preliminare dell’inflazione di maggio in Francia ha registrato una crescita dello 0,2%, dato inferiore sia alle attese che al valore precedente entrambi pari al +0,3% mentre, su base annuale ha visto una crescita dell’1%, rispetto al precedente aumento dell’1,3%. La produzione industriale francese nel mese di aprile ha invece registrato una contrazione dello 0,6% su base mensile, a fronte di una crescita nulla nel mese precedente

A seguire sono inoltre previsti i dati sulla disoccupazione tedesca a maggio (ore 9:55), l’indice di fiducia dei consumatori e delle imprese in italia nel mese di maggio (ore 10:00), asta di bot a sei mesi (ore 11:45), dati sulle richiesti di mutui (ore 13:00) e l’indice Richmond del settore manifatturiero di maggio negli USA.

Wall Street ha chiuso la precedente sessione in negativo, con lo S&P 500 che ha registrato una perdita dello 0,84%, il Dow Jones che segna un -0,93% e il Nasdaq che ha chiuso in negativo dello 0,4%. Occore inoltre ricordare che la curva dei rendimenti si è ulteriormente invertita, assistendo ad un allargamento ancor più marcato delle spread fra tasso a 3 mesi e tasso decennale.

Poco tonici anche i mercati asiatici, con Tokio che ha chiuso in rosso dell’1,2% mentre, attualmente Shangai guadagna lo 0,15% e Hong Kong risulta in rosso di circa lo 0,5%.

Sull’azionario italiano da monitorare Mediaset che ha acquisito una quota della tedesca ProSiebenSat1.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in negativo di circa l’1,1% a quota 20058 punti, il Dax registra un ribasso dell’1%, il Cac 40 risulta in discesa dell1,21%, l’Ibex 35 è in perdita dello 0,98% ed il Ftse 100 che registra una rosso dello 0,70%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:10, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 290 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,75%.