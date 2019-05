Mercati: avvio negativo per borse Ue e Piazza Affari; focus su tensioni commerciali, dati macro e lettera di Tria all’Ue

Avvio decisamente negativo per i principali listini europei e Piazza Affari, con l’attenzione della comunità economico-finanziaria internazionale rivolta al braccio di ferro commerciale Usa-Cina e la nuova decisione di Trump di voler imporre dazi sui beni da importazione messicani; focus anche su dati macro; attesa infine la lettera del Ministro Tria all’ Ue.

Sul fronte commerciale Trump ha deciso quindi di imporre, dal 10 giugno, dazi del 5% sui prodotti importati dal Messico, che poi saranno destinati ad aumentare gradualmente fino al 25% se, entro ottobre, il governo messicano non riuscirà a fermare l’immigrazione illegale negli Stati Uniti.

Circa la Cina, le tensioni non sembrano distendersi, con Pechino che sarebbe sempre più decisa ad utilizzare le terre rare come arma nel conflitto commerciale; allo stesso tempo, stando ad alcune indiscrezioni, il colosso delle tlc Huawei avrebbe rimpatriato dei dipendenti americani che lavoravano nel suo quartiere generale di Shenzhen.

In Italia oggi è previsto l’invio della lettera di Tria all’Ue, in risposta ai chiarimenti che l’Europa vuole sulla critica situazione dei conti pubblici italiani

Sul fronte macro la produzione industriale giapponese nel mese di aprile è aumentata dello 0,6% su base mensile, oltre le stime del +0,2% e la contrazione dello 0,6% nel mese precedente mentre, su base annua, si è assistito invece ad una flessione dell’1,1% seppur inferiore alle attese di un calo dell’1,5% ed al -4,3% della rilevazione precedente. Sempre in Giappone l’inflazione di maggio ha registrato una crescita dell’1,1% su base annua, lievemente sotto le stime di crescita dell’1,2% e peggio della rilevazione precedente al +1,3%.

Il Pmi manifatturiero Cinese del mese di maggio risulta in contrazione a 49,4 punti, facendo peggio sia delle attese a 49,9 punti che della rilevazione precedente a 50,1 punti.

In Germania le vendite al dettaglio nel mese di aprile hanno registrato un calo del 2% su base mensile, facendo peggio sia delle attese (+0,4%) che della rilevazione precedente (-0,2%) mentre, su base annua, si è assistito ad un incremento del 4% rispetto a stime di crescita dell’1,1% e al precedente calo del 2%.

A seguire sono previsti: la lettura del Pil trimestrale italiano (ore 10:00), la lettura preliminare dell’inflazione di maggio in Italia (ore 11:00) ed in germania (ore 14:00) e infine, le spese ed il reddito di aprile dei cittadini statunitensi.

Wall street ha chiuso la precedente sessione in positivo, con lo S&P500 ed il Dow Jones che hanno chiuso in guadagno di circa lo 0,2% ed il Nasdaq a circa il +0,3%.

I mercati asiatici risultano in perdita, con Tokio che ha chiuso in ribasso dell’1,6% mentre, attualmente, Shangai risulta in rosso dello 0,25% e Hong Kong si attesta a -0,90%.

Intorno alle 9:15 il Ftse Mib risulta in negativo di circa lo 1,36% a quota 19676 punti, il Dax registra un ribasso dell’1,51%, il Cac 40 risulta in discesa dell’1,26%%, l’Ibex 35 è in perdita dell’1,21% ed il Ftse 100 risulta in negativo dello 0,90%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:15, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 293 punti base-valore da monitorare-, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,73%.