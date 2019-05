Mercati: avvio negativo per borse UE e piazza affari, focus su guerra commerciale USA-Cina

Avvio in territorio negativo per quasi tutti i listini europei e Piazza Affari, con il focus degli operatori che rimane rivolto agli sviluppi della guerra commerciale USA-Cina.

Wall Street ha chiuso la precedente sessione in guadagno grazie all’ottimismo creato dall’allentamento temporaneo concesso dagli USA dei divieti inizialmente imposti al colosso delle Tlc Huawei; nel dettaglio S&P500 ha chiuso in positivo di circa lo 0,85%, il Dow Jones ha terminato mettendo a segno un +0,77% ed il Nasdaq ha chiuso in guadagno dell’1,1%.

I mercati asiatici si muovono cauti, con Tokio che ha chiuso leggermente sopra la parità a +0,05% mentre Shangai perde circa lo 0,50% e Hong Kong guadagna uno 0,15%.

Sul fronte macro spicca il saldo della bilancia commerciale giapponese ad aprile, che mostra un surplus di soli 60,4 miliardi di yen, dato ben al di sotto sia delle stime (+232,7 miliardi di yen) che della rilevazione precedente (+527,8 miliardi di yen). A seguire sono previsti l’inflazione e l’indice della produzione industriale di aprile nel Regno Unito (ore 10:30), le richieste di mutui (ore 13:00) e le scorte di petrolio USA (ore 16:30).

Circa la guerra commerciale USA-Cina, anche se le tensioni sono state leggermente allentante dopo la proroga dei divieti, occorre segnalare che ora il faro è puntato sui possibili di blocchi di Pechino sulle esportazioni dei materiali fondamentali (di cui detiene praticamente il monopolio) per il mercato tecnologico; Trump dal canto suo avverte che il colosso Hikvision (in mano al governo cinese), specializzato nella sicurezza e nella videosorveglianza, sta per essere bandito. Nonostante ciò l’ambasciatore cinese negli Stati Uniti, Cui Tiankai, ha detto a Fox News che “la porta è ancora aperta” per riprendere le trattative con gli Stati Uniti, anche se non sono state stabilite date per nuovi colloqui.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in negativo di circa lo 0,40% a quota 20611 punti, il Dax registra una perdita dello 0,21%, il Cac 40 risulta in discesa dello 0,20%, l’Ibex 35 risulta in negativo di appena lo 0,06% ed il Ftse 100 guadagna circa lo 0,4%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 271 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,64%.