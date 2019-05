Mercati: avvio negativo per borse Ue e Piazza Affari, focus su dati macro, Brexit e guerra commerciale USA-Cina

Avvio in territorio negativo per le principali borse europee e piazza affari, con il faro degli operatori puntato su dati macro, Brexit e sulla guerra commerciale USA-Cina.

Circa il “braccio di ferro” commerciale USA-Cina, la diplomazia statunitense sta effettuando colloqui con le grandi aziende americane per capire come attutire gli effetti riguardo una possibile ulteriore imposizione di dazi del 25% su altri 300 miliardi di beni; intanto gli Stati Uniti starebbero preparando divieti sugli acquisti al colosso Hikvision.

Nonostante gli scenari non sembrino dei migliori l’incertezza rimane sempre pervasiva, sia su possibili peggioramenti che possibili miglioramenti.

Sul fronte Brexit oggi il Regno Unito si accinge al voto, mentre la premier Theresa May domani dovrebbe presentare le sue dimissioni.

Sul fronte macro la lettura preliminare di maggio dell’indice PMI manifatturiero giapponese si attesta a 49,6 punti (valore sotto i 50 punti indica contrazione) valore al di sotto sia delle stime che della rilevazione precedente entrambi pari a 50,2 punti; si segnala poi la lettura finale del Pil trimestrale tedesco, che evidenzia una crescita dello 0,4% rispetto il precedente trimestre e dello 0,6% su base annua confermando le attese. A seguire si prospetta una giornata ricca di indicazioni macroeconomiche fra cui: la lettura preliminare del mese di maggio riguardo l’indice PMI composito,manifatturiero e dei servizi con riferimento alla Francia (ore 9:15), alla Germania (ore 9:30) ed alla zona euro (ore 10:00), l’indice IFO sulla fiducia delle aziende tedesche (ore 10:00), le vendite al dettaglio del regno unito nel mese di aprile (ore 10:30), richieste settimanali di sussidi di disoccupazione (ore 14:30) e la vendita di nuove abitazioni ad aprile negli USA (ore 16:00).

Wall Street ha chiuso la precedente seduta in negativo,con lo S&P500 che lascia sul terreno circa lo 0,3%, mentre Dow Jones e NASDAQ hanno perso circa lo 0,4%.

Anche l’azionario asiatico perde quota, con Tokio che ha chiuso a -0,62%, mentre attualmente Shangai ed Hong Kong perdono rispettivamente l’1,36% e l’1,83%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in negativo di circa lo 0,65% a quota 20438 punti, il Dax registra una perdita dello 0,77%, il Cac 40 risulta in discesa dello 0,75%, l’Ibex 35 risulta in negativo dello 0,65% ed il Ftse 100 perde quota di circa lo 0,48%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 274 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,64%.