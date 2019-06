Mercati: avvio negativo per borse Ue e Milano, focus su tensioni commerciali internazionali

Apertura al ribasso per le piazze finanziarie europee e Milano, con il focus degli operatori rivolto alle tensioni commerciali internazionali (con la Cina incline ad utilizzare strumenti espansivi) e sulla decisione delle Fed, attesa per la prossima settimana, sul livello dei tassi d’interesse.

Guo Shuqing, responsabile della China Banking and Insurance Regulatory Commission (CBIRC), ha aperto le porte del paese ad investitori esteri nell’ambito bancario, assicurativo ed in particolare ai gestori di patrimoni dotati di grande esperienza.

Il vice premier Liu He ha invece dichiarato che la linea politica del governo cinese è quella di fornire strumenti atti a garantire sostegno all’economia ed un ampio grado di liquidità nel sistema finanziario. Si ricordano inoltre le proteste del popolo cinese sulla legge riguardante l’estradizione che ne hanno fatto rinviare la discussione.

Circa il braccio di ferro commerciale si attendono ulteriori sviluppi, previsti ormai per il 28 e 29 giugno in attesa del G20 ad Osaka, sempre che Trump non stupisca con dichiarazioni a sorpresa. Il number one della casa bianca vorrebbe che la Cina sottoscrivesse un accordo con una serie di richieste, altrimenti non se ne farebbe nulla.

Fra le indicazioni macro si ricorda che l’indice di attività dell’industria terziaria giapponese è cresciuto dello 0,8% su base mensile, facendo meglio sia delle stime di aumento dello 0,4% che della precedente rilevazione che segnava una contrazione, rivista, allo 0,2%. La lettura finale dell’inflazione tedesca nel mese di maggio rivela una crescita dello 0,2% rispetto aprile e dell’1,4% rispetto maggio dell’altro anno, con entrambi i valori che confermano le attese nonché uguali alla rilevazione precedente; l’inflazione armonizzata segna un incremento dello 0,3% su base mensile e dell’1,3% su base annua, anche in tal caso centrando le aspettative e con crescite uguali alle precedenti rilevazioni. La produzione industriale svizzera del mese di maggio ha segnato una variazione nulla su base mensile, lievemente sotto le stime di crescita allo 0,1% ed uguale alla rilevazione precedente mentre, su base annua, il dato ha registrato un contrazione dello 0,8%, leggermente più accentuata sia delle stime al -0,7% che della rilevazione precedente al -0,6%.

A seguire in agenda sono previsti: la decisione sui tassi in Svizzera (ore 9:30), il tasso di disoccupazione italiano del primo trimestre (ore 10:00), la produzione industriale di aprile nella zona euro (ore 11:00), aste di Btp a 3,7 e 15 anni per un valore offerto massimo compreso fra 5 e 6,5 miliardi e, negli USA, le richieste settimanali iniziali e continue di sussidi di disoccupazione e gli indici dei prezzi all’importazione e all’esportazione (ore 14:30).

Ieri Wall Street ha chiuso in territorio negativo, con lo S&P500 ed il Dow Jones che hanno terminato in perdita di circa lo 0,2% mentre il Nasdaq a -0,4%.

In ribasso anche i mercati asiatici, con Tokio che ha chiuso in perdita a circa il -0,46% mentre Shangai sta viaggiando intorno alla parità ed Hong Kong risulta in rosso dello 0,55%

Intorno alle 9:15 il Ftse Mib risulta in negativo dello 0,39% a quota 20392 punti, il Dax in perdita dello 0,23%, il Cac 40 scende dello 0,34%, l’Ibex 35 registra una perdita dello 0,29% ed il Ftse 100 staziona intorno alla parità

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:15, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 268 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,44%.