Mercati: avvio moderatamente ribassista per Borse Ue, focus su tensioni commerciali

I principali listini europei e Piazza Affari hanno sperimentato un avvio moderatamente ribassis, mentre l’attenzione rimane rivolta sulle tensioni commerciali internazionali.

Le tensioni geopolitiche e commerciali con la Cina rimangono ancora accese in attesa del G20, con Trump che minaccia di imporre dazi su altri 300 miliardi di beni cinesi se Jinping non si presenterà al meeting, poiché pare non aver ancora confermato la sua presenza.

Proprio per far da mediatori al conflitto una vasta platea di grandi aziende americane, fra cui Wal-Mart e Target, avrebbero inviato una lettera a Trump per esortarlo a trovare un accordo e sottolineando gli effetti negativi che dterminerebbe il proseguo dei conflitti su imprese e popolo americano.

In Cina continuano le proteste contro la legge sull’estradizione.

Inoltre ieri, mentre il premier giapponese era a Teheran per mediare con gli Usa su petrolio e nucleare, sono scoppiate delle mine a due petroliere. Gli Usa hanno prontamente accusato l’Iran di sabotaggio e Teheran, da parte sua, ha nettamente respinto le accuse. L’attacco ha fatto immediatamente balzare il prezzo del petrolio di circa un 4%

Rispetto le indicazioni macro la produzione industriale giapponese di aprile ha rilevato un aumento dello 0,6% su base annua, in linea con le attese e la precedente rilevazione mentre, su base annua, ha registrato una contrazione dell’1,1% confermando anche in tal caso le stime. L’inflazione di maggio in Francia registra un aumento dello 0,1% su base mensile e dello 0,9,% su base annua, lievemente sotto le stime (0,2% m/m e 1% a/a) e frenando rispetto alle rilevazione precedenti, riviste, rispettivamente al +0,3% e all’1,3%. La produzione industriale cinese di maggio registra una crescita del 5%, sotto sia le stime che la rilevazione precedente attestatesi al +5,4%

A seguire l’agenda macro prevede gli ordini industriali e i dati sul fatturato in Italia per il mese di aprile (ore 10:00), l’inflazione in Italia a maggio (ore 11:00) e, per gli Stati Uniti, le vendite al dettaglio di maggio (ore 14:30), la produzione industriale e manifatturiera a maggio (ore 15:15), gl’indici Michigan della fiducia e del sentiment dei consumatori e le scorte di magazzino (ore 16:00).

Wall Street ha chiuso la precedente seduta di contrattazioni in territorio positivo, con lo S&P500 ed il Dow Jones che hanno terminato in rialzo di circa lo 0,4% mentre il Nasdaq ha messo a segno un + 0,6%.

Contrastati stamane i mercati asiatici, con Tokio che ha chiuso in positivo dello 0,4% mentre i listini cinesi sono ancora scossi dalle proteste in corso, con Shangai che risulta in discesa di circa un punto percentuale e Hong kong che perde lo 0,61%.

Intorno alle 9:15 il Ftse Mib risulta in negativo dello 0,19% a quota 20586 punti, il Dax in perdita dello 0,35%, il Cac 40 scende dello 0,23%, l’Ibex 35 registra una lieve perdita dello 0,08% ed il Ftse 100 lascia sul terreno lo 0,28%

Sull’azionario Italiano da tenere sott’occhio Astm e Sias dopo che i due Cda hanno approvato il progetto di fusione per incorporazione di Sias in Astm

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:15, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 261 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,35%.