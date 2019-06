Mercati: avvio moderatamente positivo per Borse Ue e piazza affari, focus su tensioni internazionali

Avvio moderatamente positivo per i listini europei e piazza affari, ancora sulla scia della buona intonazione determinata dall’accomodante atteggiamento di Bce e Fed, mentre l’attenzione degli operatori dovrebbe essere rivolta alla pubblicazione dei dati sui PMI manifatturieri e dei servizi nell’eurozona e negli USA; attenzione anche ai rapporti geopolitici internazionali.

Per quanto riguarda le tensioni geopolitiche, il New York Times parla di ordini dati dal presidente Trump circa attacchi militari su oggetti come radar o batterie dei missili in Iran dopo l’abbattimento di un drone americano da parte di un missile iraniano; l’operazione, sempre secondo il quotidiano, sarebbe stata cancellata sul nascere da Trump, che ha disteso il nervosismo dopo le forti critiche ricevute.

Da ricordare anche l’avvicinamento del G20, e quindi del tanto atteso incontro fra Donald Trump e Xi Jinping.

Sul fronte Brexit vi è stato il quinto turno di votazioni per decidere chi salirà al governo al posto di Theresa May. Al primo posto Boris Johnson con 160 voti, seguito da Jeremy Hunt con 77 voti; spetterà al partito della Premier uscente decidere chi salirà al governo.

Fra le indicazioni macro nell’agenda di oggi si ricorda l’inflazione core (ossia alimenti freschi esclusi) Giapponese a maggio, che mostra una crescita annua dello 0,8% dal precedente +0,9% ed in linea con le stime; sempre per il Giappone la lettura preliminare del PMI manifatturiero di giugno ha rivelato un valore in contrazione di 49,5 punti (valori sotto i 50 punti indicano contrazione, maggiori di 50 indicano espansione), in peggioramento sia rispetto le stime a 50 punti che la precedente misurazione di 49,8 punti. A seguire è prevista la lettura preliminare di giugno dei valori del PMI manifatturiero e dei servizi di Francia (ore 9:15), Germania (ore 9:30), Eurozona (ore 10:00) ed USA (ore 15:45); infine è prevista la diffusione sul dato delle vendite di case esistenti negli Stati Uniti (ore 16:00).

Wall Street ha chiuso la precedente sessione in positivo ancora sostenuta dall’atteggiamento dovish della Fed, con il Nasdaq in salita dello 0,8% mentre lo S&P500 e il Dow Jones sono risultati in positivo di circa lo 0,95%.

Poco tonici invece i mercati asiatici, con Tokio che ha terminato la seduta lasciando sul terreno un punto percentuale mentre, attualmente, Shangai registra un guadagno di mezzo punto percentuale e Hong Kong perde circa lo 0,3%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in positivo dello 0,23% a quota 21411 punti, il Dax risulta intorno parità, il Cac 40 sale di circa lo 0,24%, l’Ibex 35 registra un guadagno dello 0,46% ed il Ftse 100 risulta in rialzo dello 0,21%.

Sull’azionario italiano da tenere d’occhio Tim, che ha sottoscritto un accordo di confidenzialità con Enel e Cdp per valutare la bontà della potenziale operazione di integrazione delle reti di Tim e Open Fiber.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:10, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 245 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,14%.