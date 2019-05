Mercati: avvio in territorio negativo per borse UE e Piazza affari, focus su “braccio di ferro” commerciale USA-Cina

Piazza Affari ed i principali listini europei hanno dato avvio alle contrattazioni in territorio negativo, con il focus degli operatori che rimane puntato sul “braccio di ferro” commerciale USA-Cina. Infatti, dopo che ieri gli Stati Uniti hanno messo al bando effettivo gli apparecchi tlc di Huawei, la Cina ha controbattuto dicendo che preferisce sospendere le trattative commerciali se gli USA continueranno su questa linea.

In base a tali sviluppi i mercati asiatici hanno performato in controtendenza, con Tokio che ha chiuso la precedente sessione in guadagno di circa lo 0,9%, mentre Shangai e Hong Kong che attualmente registrano una caduta del 2,50% e dell’1,17%.

Wall street ha chiuso invece in territorio positivo, con lo S&P 500 che ha messo a segno un +0,9%, il Dow Jones un +0,8% ed il Nasdaq che ha terminato con un guadagno di circa un punto percentuale.

Sull’azionario Italia attenzione a FCA che ha registrato un calo delle immatricolazione del 3%.

Sul fronte macro l’indice del settore terziario giapponese del mese di marzo è risultato in contrazione dello 0,4% su base mensile, dato peggiore delle attese che stimavano una crescita dello 0,1% ma comunque più limitato della flessione dello 0,6% registrata a febbraio. A seguire non è prevista un agenda fitta di indicazioni ma comunque si ricorda la lettura finale dell’inflazione dell’Eurozona nel mese di aprile (ore 11:00), il leading indicator ed il dato preliminare di maggio circa gli indici di fiducia del Michigan negli USA (ore 16:00).

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in negativo di circa l0 0,25% a quota 21099 punti, il Dax registra una perdita dello 0,71%, il Cac 40 risulta in rosso dello 0,55%, l’Ibex 35 lascia sul terreno lo 0,43% il Ftse 100 registra una perdita dello 0,35%

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:10, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 279 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,685%.