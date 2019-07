Mercati: avvio in rosso per borse Ue e Piazza Affari, pesa guerra commerciale USA-Cina

Avvio in rosso per borse Ue e Piazza Affari, pesano ancora i timori del conflitto commerciale USA-Cina.

Rapporti geopolitici e commerciali

Uno dei fatti che sta sicuramente influenzando l’attuale situazione e le prospettive di crescita dell’economia mondiale è la guerra commerciale fra USA e Cina che, anche quando sembra prendere un potenziale risvolto positivo, con un passo in avanti verso la risoluzione del conflitto, sembra farne due indietro con le dichiarazioni di Trump che intende ritornare sui precedenti passi; il number one della casa bianca avrebbe infatti dichiarato che la strada verso una potenziale intesa è ancora lunga, inoltre i colloqui diplomatici sarebbero avvenuti solo telefonicamente, terminati quindi, con un nulla di fatto.

A pesare più di tutti è il caso del colosso delle Tlc Huaewei, inserito nella black list delle aziende a rischio per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti e a cui di conseguenza è stato vietato di fare affari con le stesse aziende americane da cui si rifornisce.

Indicazioni macro

Le esportazioni giapponesi a giugno risultano in contrazione del 6,7% su base annua, peggiore delle stime di decrescita al -5,6% ma in frenata rispetto alla rilevazione precedente a -7,8%. Anche le importazioni rivelano un calo del 5,2%, maggiore del calo atteso dello 0,2% e in accelerazione rispetto alla precedente contrazione dell’1,5%. A pesare sul dato la guerra commerciale USA-Cina.

Da segnalare anche l’orientamento espansivo della Banca di Corea in scia agli orientamenti delle altre principali banche centrali, effettuando un taglio di 25 punti base dei tassi dal precedente 1,75%, ovvero portandoli all’1,5%. La decisione è stata presa a seguito del taglio del stime di crescita del Pil del paese effettuato all’inizio del mese (dal precedente range compreso tra il 2,6% e il 2,7% alla nuovo ventaglio tra il 2,4% e il 2,5%), dato il peggioramento della crescita economica globale causato, fra l’altro, anche in tal caso, dal “fantasma” sempre presente della guerra commerciale USA-Cina.

A seguire sono previsti i dati sulle vendite al dettaglio di giugno nel Regno Unito (ore 10:30), sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione e l’indice di produzione della Fed di luglio (ore 14:30).

Mercati

Chiusura negativa quella di ieri a Wall Street, con il Dow Jones che ha terminato in ribasso dello 0,42%, il Nasdaq in calo dello 0,46% e lo S&P500 con una performance negativa dello 0,65%.

Oggi attesi i risultati trimestrali di Microsoft e Morgan Stanley.

In rosso anche le borse asiatiche, con la borsa di Tokio che ha chiuso in negativo dell’1,97%, e che quindi è quella che attualmente sta soffrendo di più gli effetti della guerra commerciale e dei conseguenti deboli dati macro. Attualmente Hang Seng risulta in ribasso dello 0,7% e Shangai sulla stessa scia lascia sul terreno l’1,05% .

Intorno alle 9:05 in apertura il Ftse Mib risulta in discesa dello 0,5% a quota 21.968 punti, il Dax con una ribasso dell’1,15%, il Cac 40 in perdita dello 0,65%, l’Ibex 35 scende dello 0,67% ed il Ftse 100 perde lo 0,41%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund risulta intorno ad un valore di 190 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,60%.