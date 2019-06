Mercati: avvio in rosso per borse Ue e Piazza affari, focus su tensioni commerciali e tagli dei tassi australiani

Avvio in rosso per le borse Ue e Piazza Affari, con gli operatori che continuano a tenere i fari puntati sulle tensioni commerciali internazionali, il crollo dei titoli High-Tech statunitensi per possibili indagini anti trust ed i tagli ai tassi dell’Australia che potrebbero estendersi anche agli USA; in Europa si guarda anche all’ipotesi, sempre più vicina, di possibili infrazioni per l’Italia

Sul fronte commerciale non si intravedono sviluppi e prospettive molto positive, con Pechino che dopo mesi di minacce è passata al contrattacco concreto imponendo dazi su beni statunitensi.

Circa la situazione dei conti pubblici italiani, è sempre più accreditata l’ipotesi che domani l’esecutivo europeo comunichi la decisione di avviare le procedure d’infrazione per debito eccessivo.

Fra le indicazioni macro è bene ricordare il tasso di disoccupazione italiano per il mese di aprile (ore 10:00), i dati sul PMI del settore delle costruzioni di maggio nel Regno unito (ore 10:30), il tasso di disoccupazione di aprile (ore 11:00) e la lettura preliminare dell’inflazione di maggio nella zona euro (ore 11:00), gli ordini di beni durevoli e del settore manifatturiero negli USA per il mese di aprile (ore 16:00).

Wall Street è stata debole in chiusura, complici gli ingenti volumi di vendita verificatisi sui colossi dell’high tech Google, Facebook ed Amazon in seguito ad indiscrezioni circa il fatto che il dipartimento di giustizia statunitense avrebbe avviato un’indagine anti trust, per verificare l’eventuale commissione di violazioni della normativa a tutela della concorrenza nell’ambito dell’e-commerce. Il Dow Jones ha chiuso sulla parità, lo S&P 500 è risultato in rosso di quasi lo 0,3% mentre il più colpito è stato naturalmente il Nasdaq che ha chiuso in negativo dell’1,6%.

Deboli anche i mercati asiatici che, dopo il taglio del tasso d’interesse guida all’1,25% (dopo circa 3 anni) di un economia sviluppata come quella Australiana, puntano sul taglio dei tassi USA per sostenere l’economia in un clima cosi teso a livello commerciale con Cina e Messico. Così Tokio ha chiuso la precedente sessione intorno alla parità; attualmente Shangai perde circa un punto percentuale e Hong Kong lascia sul terreno circa lo 0,8%.

I segnali di debolezza e le tensioni sull’economia globale si starebbero infatti traducendo in una corsa ai cd beni rifugio come oro, T bond e Yen citando Il Sole 24 Ore.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in negativo di circa lo 0,43% a quota 19788 punti, il Dax registra un ribasso dell0 0,49%, il Cac 40 risulta in discesa dello 0,85%, l’Ibex 35 è in perdita dell0 0,34% ed il Ftse 100 risulta in negativo dello 0,55%.

Circa l’azionario Italia, da tenere d’occhio FCA poiché le vendite del mese di maggio sono calate più del mercato in Italia e aumentate oltre le stime negli Stati Uniti.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:10, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 280 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,6%.