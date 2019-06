Mercati: avvio in ribasso per borse Ue e Piazza affari, focus su Zew, tensioni con Iran e Fed

Avvio cauto per i principali listini europei e Milano, con il focus degli operatori rivolto all’indice Zew, alle tensioni con l’Iran e al meeting della Fed che finirà domani.

Sul fronte geopolitico e commerciale da un lato è molto atteso il G20, a Osaka, dove Donald Trump e Xi Jinping dovrebbero discutere e trovare -forse- un accordo; dall’altro non accennano a diminuire le tensioni fra USA e Iran, con Teheran che anzi minaccia di violare gli accordi sul limite di peso delle riserve di uranio arricchito entro 10 giorni mentre Trump, per tutta risposta, ha inviato altri mille soldati in aggiunta a quelli mandati dopo il presunto sabotaggio alle petroliere.

Fra le indicazioni macro nell’agenda macro della giornata è bene ricordare l’indice di giugno zew sulle condizioni attuali e sul sentiment dell’economia tedesca, nonché l’indice zew sul sentiment di fiducia nella zona euro (ore 11:00), l’inflazione e la bilancia commerciale di maggio nella zona euro (ore 11:00) e negli USA a maggio, i dati relativi a nuovi cantieri edili residenziali e concessioni edilizie.

Per quanto riguarda la politica monetaria l’attesa riguarda il meeting della Fed ed il discorso di Powell per avere notizie sul potenziale taglio dei tassi attuabile nei prossimi mesi da parte della banca centrale americana.

Wall Street ieri ha chiuso le contrattazioni in rialzo, con lo S&P500 e il Dow Jones in guadagno di circa lo 0,1% ed il Nasdaq intorno allo 0,6%.

Contrastati questa mattina i mercati asiatici, con Tokio che ha terminato in ribasso dello 0,7%, mentre Shangai sta guadagnando circa una 0,1% e Hong Kong sale dell’1,2%.

Intorno alle 9:15 il Ftse Mib risulta in negativo dello 0,35% a quota 20554 punti, il Dax in perdita dello 0,46%, il Cac 40 scende di circa lo 0,15%, l’Ibex 35 registra una perdita di mezzo punto percentuale ed il Ftse 100 intorno alla parità.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:15, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 253 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,28%.