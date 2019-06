Mercati: avvio discretamente positivo per borse Ue e Piazza affari

Stamane i principali listini europei e Piazza Affari hanno avviato le contrattazioni discretamente in positivo, spinte da un lato dal clima di ottimismo dato dalla sospensione dei dazi sui beni messicani e dalla propensione verso un taglio dei tassi; dall’altro permangono forti incertezze sui tesi rapporti fra Stati Uniti e Cina.

Nei rapporti commerciali internazionali si ritrova uno spiraglio di luce dal momento che Trump ha momentaneamente sospeso i dazi su beni messicani, anche se l’accordo potrebbe saltare se il Messico non rispettasse l’impegno di contrastare l’immigrazione clandestina diretta negli Stati Uniti.

Con Pechino gli avanzamenti diplomatici risultano per il momento sospesi ed anzi, nel frattempo, Trump ha dichiarato che se il presidente cinese Xi non si presenterà al G20 ad Osaka (previsto per il 28 e 29 giugno) tasserà immediatamente la restante parte dei beni importati dalla Cina.

L’outlook economico internazionale, dati i rallentamenti della crescita e le incertezze sui rapporti geopolitici e commerciali, fa propendere verso un taglio dei tassi sempre più probabile. Trump avrebbe inoltre accusato la Fed di non seguire i suoi consigli di abbassamento dei tassi per sostenere l’economia.

In Italia rimane in primo piano la criticità dei conti pubblici e quindi la necessità di dare a Bruxelles delle spiegazioni per evitare la procedura d’infrazione.

Sul fronte macro non è prevista un agenda ricca d’indicazioni ma comunque occorre ricordare i dati sul livello dei salari, il tasso di disoccupazione ed i sussidi di disoccupazione nel Regno Unito (ore 10:30), l’indice che misura l’ottimismo delle piccole imprese negli USA (ore 12:00) e la produzione industriale statunitense (ore 14:30).

Ieri Wall Street ha chiuso in guadagno, sostenuta dall’ottimismo che ha generato la notizia di sospensione dei dazi al 5% sui beni importati dal Messico; il Dow Jones ha terminato in guadagno dello 0,3%, lo S&P500 in positivo di circa lo 0,5% ed il Nasdaq con un rialzo intorno ad un punto percentuale.

Tonici anche i mercati asiatici, con Tokio che ha terminato la sessione in rialzo dello 0,33%.

Hong Kong sta mettendo a segno un +0,7% e Shangai sta correndo un rally in salita di oltre il 2,5%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in positivo dello 0,28% a quota 20558 punti, il Dax risulta in positivo dello 0,85%, il Cac 40 guadagna uno 0,24%, l’Ibex 35 viaggia intorno alla parità ed il Ftse 100 registra risulta in positivo dello 0,43%

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:10, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 257 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,35%.