Mercati: avvio discretamente positivo per borse Ue e Piazza affari, attesa la BCE

Avvio cauto per le borse UE e Piazza affari, in un contesto dominato dall’attesa circa le decisioni della BCE sulla politica monetaria e dall’incertezza che pervade i rapporti commerciali internazionali; trattative saltate, almeno per ora, circa l’operazione di M&A fra FCA e Renault.

Sul fronte commerciale Trump ha dichiarato che i colloqui con il governo messicano sono moderatamente positivi ma prende sempre più credito l’introduzione dei dazi al 5% a partire dal 10 giugno; circa il braccio di ferro con la Cina si attende i rappresentanti delle superpotenze cinesi ed americane si incontrino al G20.

L’Italia nel frattempo è stata ammonita dall’Unione Europea per il protratto mancato rispetto delle regole sul debito; stando ai conti dell’Ue lo scostamento fra la riduzione effettiva del debito e l’impegno preso si misura in un 9%, ossia circa 160 miliardi. È stato quindi proposto l’avvio della procedura d’infrazione per debito eccessivo.

Circa la fusione FCA-Renault la casa francese ha rinviato la decisione di accettare la proposta, seppur da subito elogiata per i benefici che potrebbe apportare, a seguito della richiesta del governo francese; stando a quanto riporta il Wall Street Journal,la decisione del governo sarebbe stata indotta dalla presa di posizione contraria all’operazione da parte dei rappresentanti di Nissan nel Cda di Renault; il rifiuto risiederebbe in un alterazione troppo marcata degli assetti organizzativo-gestionali in Nissan che deriverebbero dall’operazione. FCA, da parte sua, ha immediatamente ritirato la proposta di fusione.

Da ciò il tonfo dei titolo automobilistici, in primis FCA che ha trasportato Renault.

Per quanto riguarda le indicazioni macro il vero market mover della giornata di oggi è la riunione della BCE sulla politica monetaria con le dichiarazioni di Draghi, in cui è attesa una presa di posizione accomodante a sostegno dell’economia, sulla stessa impronta della Fed di Powell. Ad aprile gli ordinativi dell’industria tedesca hanno registrato una lieve crescita dello 0,3% su base mensile, oltre le stime di aumento allo 0,1% ma minore della rilevazione precedente rivista allo 0,8%.

A seguire è prevista la comunicazione della lettura finale del Pil Trimestrale della zona euro (ore 11:00), le comunicazioni della Bce sui tassi d’interesse (ore 13:45) e, per quanto riguarda gli USA, i numeri sulle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione , la produttività non agricola del primo trimestre ed il saldo della bilancia commerciale di aprile (ore 14:30.).

Wall Street ha chiuso la precedente seduta di contrattazioni in territorio positivo, sostenuta dall’ottimismo che circola circa l’inclinazione ad adottare, da parte della Fed guidata da Powell, una politica monetaria a sostegno di uno scenario macroeconomico dominato da incertezze pervasive sui rapporti commerciali con Cina e Messico. S&P 500 e Dow Jones hanno terminato in rialzo di circa lo 0,8% mentre il Nasdaq ha terminato in positivo intorno allo 0,6%.

Poco tonici stamane i mercati asiatici, fra attese di riduzione dei tassi da parte della Fed, le incertezze sui rapporti commerciali fra USA, Cina e Messico e la vicenda FCA-Nissan che è tutt’altro che conclusa. Tokio ha chiuso sulla parità, Shangai sta perdendo l’1,15% e Hong Kong si aggira intorno alla parità

Intorno alle 9:20 il Ftse Mib risulta in positivo dello 0,31% a quota 20190 punti, il Dax registra un rialzo dello 0,30%, il Cac 40 risulta in salita dello 0,38%, l’Ibex 35 registra una performance del +0,5% ed il Ftse 100 registra risulta in positivo dello 0,4%

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:w0, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 270 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,47%.