Mercati: avvio debole per piazza affari e le borse Ue, influisc l’incertezza della Fed.

Avvio debole per piazza affari e le borse Ue, su cui influiscono l’incertezza della Fed ed i forti ribassi delle borse asiatiche.

Rapporti geopolitici e commerciali

Sul fronte dei rapporti geopolitici e commerciali nessuno sviluppo importante degno di nota. La palla, negli USA, passa a Powell che dovrà fare le sue valutazione circa i rapporti diplomatici con gli altri paesi in conflitto (commerciale s’intende) e sul potere d’acquisto del dollaro.

Indicazioni macro

Fra le indicazioni macro della giornata gli ordini dei macchinari, a maggio, in Giappone registrano una brusca frenata, dalla precedente crescita mensile del 5,2% all’attuale contrazione del 7,8%, ben più ampia delle stime di decrescita del 3,8%. Su base annua il dato ha registrato una flessione del 3,7%, peggiore delle stime di contrazione al 3,6% previste dal consensus e rispetto alla precedente crescita del 2,5%.

La bilancia commerciale della Germania a maggio presenta un surplus di 18,7 miliardi dal precedente saldo positivo di 16,9 miliardi (rivisto da 17 miliardi), maggiore delle stime che attendevano un surplus di 16,8 miliardi. La produzione industriale tedesca a maggio rivela una crescita dello 0,3% su base mensile, minore sia delle stime di aumento dello 0,4% che del precedente dato in crescita del 2% (rivisto dall’1,9%); su base annua la misurazione presenta un valore del -3,7%, peggiore delle stime di flessione al -3,2% e della precedente rilevazione al -1,8%.

A seguire è previsto l’indice sentix che misura la fiducia degli investitori nella zona euro (ore 10:30).

Da ricordare inoltre che i buoni dati sui Non Farm Payrolls degli USA hanno allontanato la possibilità di un imminente taglio dei tassi, anche se è ancora tutto da vedere con le posizioni nettamente contrastanti in materia.

Mercati

Chiusura debole quella di venerdì a Wall Street, sui cui ha pesato l’incertezza della Fed sulla direzione della politica monetaria. Il Nasdaq ha chiuso in ribasso dello 0,1%, il Dow Jones ha perso lo 0,16% e lo S&P500 ha arretrato dello 0,18%.

I mercati asiatici sono in “profondo rosso”, con Tokio che ha terminato in ribasso praticamente di un punto percentuale mentre Hang Seng e Shangai, sull’orlo del termine della seduta, risultano in ribasso dell’1,80% e Shangai addirittura del 2,58%

Intorno alle 9:15 il Ftse Mib risulta in rialzo dello 0,15% a quota 22018 punti, il Dax viaggia poco sotto la parità al -0,03%, il Cac 40 registra una performance simile a Francoforte, l’Ibex 35 scende dello 0,19% ed il Ftse 100 risultà sulla parità.

Da tenere sott’occhio Deutsche Bank che ha presentato il piano di ristrutturazione che prevede esuberi di ben 18 mila posti.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:15, lo spread Btp-Bund risale intorno ad un valore di 209 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,71%.