Mercati: avvio debole per piazza affari e borse Ue, focus su dati macro e Powell

Avvio debole per le piazza affari e borse europee, con l’attenzione degli operatori rivolta ai dati macro e al discorso di Powell per avere notizie su un possibile taglio dei tassi negli USA.

Rapporti geopolitici e commerciali

Ieri il consigliere economico Kudlow ha dichiarato che la ripresa dei colloqui per le trattative commerciali, che ha visto dal una parte il rappresentante Usa al commercio Robert Lighthizer e il segretario al Tesoro Steven Mnuchin e dall’altra il vice premier cinese Liu He e il ministro Zhong Shan, è stata costruttiva.

Indicazioni macro

Giornata ricca di indicazioni macro quella di oggi.

Fra i market mover si ricordano i prezzi alla produzione del Giappone, che a giugno rilevano una contrazione dello 0,5% su base mensile, in ulteriore frenata dal precedente -0,1% e maggiore delle stime di flessione dello 0,3%. Su base annua il dato ha registrato una diminuzione dello 0,1% dalla precedente crescita dello 0,6% (rivista da +0,7%), ed anche in tal caso sono state deluse le stime che attendevano una crescita dello 0,4%.

L’inflazione cinese di giugno ha mostrato una contrazione dello 0,1%, in linea con le attese e rispetto la rilevazione precedente al +0,1% mentre, su base annua, l’indice dei prezzi al consumo è cresciuto del 2,7%, in linea con la precedente rilevazione e con le attese. L’indice dei prezzi alla produzione ha mostrato un valore invariato allo 0%, inferiore alle stime di crescita dello 0,2% ed in frenata rispetto alla precedente misurazione in crescita dello 0,6%.

La produzione industriale francese a maggio rileva una crescita del 2,1% su base mensile, maggiore delle stime di aumento dello 0,3% e della precedente misurazione dello 0,5% (rivista dal +0,4%)

A seguire in agenda sono previsti la produzione industriale italiano a maggio (ore 10:00) e, per il Regno Unito (ore 10:30), la produzione industriale, manifatturiera e delle costruzioni, la bilancia commerciale ed i valori del Pil. Inoltre sono attesi l’asta dei Bot a 12 mesi, i dati settimanali sui mutui MBA e le scorte di Greggio negli USA e la comunicazione del livello dei tassi canadesi.

Molto atteso anche il discorso di Powell per capire l’orientamento in merito ad un possibile taglio del costo del denaro, non più di 50 punti base bensì di 25.

Mercati

A questo punto dovrebbe essere benvenuto anche un minimo taglio dei tassi che comunque rispetti, se non totalmente, anche parzialmente le attese di diminuzione.

Chiusura contrastata quella di ieri a Wall Street, con il Dow Jones che ha chiuso lievemente sotto la parità al -0,08%, lo S&P500 che è avanzato dello 0,12% ed il Nasdaq che ha guadagnato lo 0,54%.

Contrastate anche le borse asiatiche, con Tokio che ha chiuso il lieve ribasso dello 0,15% attendendo maggiori notizie dall’orientamento della politica monetaria USA mentre, attualmente, Shangai e Hong Kong risultano rispettivamente al -0,44% ed al +0,24%.

Intorno alle 9:05 il Ftse Mib risulta in crescita dello 0,17%a quota 21923 punti, il Dax è in rosso dello 0,23%, il Cac 40 registra una ribasso dello 0,18%, l’Ibex 35 scende dello 0,53% ed il Ftse 100 risulta in negativo dello 0,17%.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund risale intorno ad un valore di 206 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,77%.