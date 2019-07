Mercati: avvio cauto per borse Ue e Piazza Affari, focus su trimestrali USA

Avvio cauto per borse Ue e Piazza Affari, con l’attenzione degli operatori alle trimestrali USA e ai possibili sviluppi futuri sull’orientamento della politica monetaria della Fed.

Rapporti geopolitici e commerciali

Circa i rapporti USA-Cina, il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin e il rappresentante al commercio Robert Lighthizer potrebbero organizzare un incontro diplomatico a Pechino per riprendere i negoziati se i colloqui telefonici di questa settimana saranno produttivi.

Indicazioni macro

In agenda per oggi sono previste diverse indicazioni macro degne di nota fra cui: il saldo della bilancia commerciale italiana di giugno (ore 10:00), i dati sui redditi, sui sussidi e sul tasso di disoccupazione nel Regno Unito (ore 10:30), l’inflazione italiana di giugno (ore 11:00), gli indici Zew sulle condizioni attuali e sul sentiment dell’economia tedesca (ore 11:00), l’indice Zew e la bilancia commerciale della zona euro (ore 11:00) e, per gli Stati Uniti, gli indici dei prezzi all’importazione e all’esportazione, i dati sulle vendite al dettaglio (ore 14:30), la produzione industriale e manifatturiera (ore 15:15), il livello delle scorte di magazzino e l’indice NAHB del mercato immobiliare residenziale (ore 16:00).

Mercati

Sessione poco mossa quella di ieri a Wall Street, con lo S&P500 che ha chiuso sulla parità, il Dow Jones che ha terminato in salita di un lieve 0,1% e il Nasdaq che ha concluso la seduta mettendo a segno un +0,17%. Da ricordare il via alle trimestrali negli USA.

Stamane le borse asiatiche risultano caute ed in controtendenza dato l’avvio delle trimestrali USA, con Tokio che ha chiuso in ribasso dello 0,7%, Hang Seng in salita dello 0,15% e Shangai in discesa dello 0,16%.

Intorno alle 9:00 in apertura il Ftse Mib risulta in discesa dello 0,12%a quota 22.150 punti, il Dax è in positivo dello 0,17%, il Cac 40 viaggia intorno la parità, l’Ibex 35 sale dello 0,12% ed il Ftse 100 sale dello 0,1%

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:00, lo spread Btp-Bund risale intorno ad un valore di 192 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,72%.

Sull’azionario italiano da tenere d’occhio Unicredit poiché S&P ha modificato l’outlook da negativo a stabile ed ha confermato i rating BBB a lungo termine e A2 a breve termine così come il rating delle emissioni.

La ragione? La migliorata capacità di tenuta ad un eventuale default del debito pubblico italiano. Da guardare anche Atlantia, scelta come partner per salvare Alitalia insieme a Delta e il Mef. Infine da considerare anche la ricapitalizzazione che Salini Impregilo effettuerà in Astaldi per 600 milioni.