Mercati: avvio cauto per borse Ue e Piazza Affari, focus su dichiarazioni di Powell e dati macro

Avvio cauto per le borse Ue e Piazza Affari, mentre l’attenzione della comunità economico-finanziaria internazionale è rivolta alle dichiarazioni di Powell e sulla comunicazione di alcune indicazioni macroeconomiche.

Negli Stati Uniti il presidente della Fed Jerome Powell ha lasciato intendere che la banca centrale americana è pronta ad un taglio dei tassi, al fine di sostenere l’economia in un clima d’incertezza generale dato da tensioni commerciali con Cina e Messico.

Il segretario del tesoro Steven Mnuchin inoltre, questo week end incontrererà il governatore della Banca Popolare Cinese, Yi Gang, in un meeting dei leader finanziari del G20 in Giappone.

In Italia, data la raccomandazione dell’Ue, è sempre più probabile che oggi venga comunicata la decisione di avviare la procedura d’infrazione per debito eccessivo.

Circa le indicazioni macroeconomiche, il PMI dei servizi in Cina nel mese di maggio è in calo a 52,7 punti dai 54,5 punti della rilevazione precedente, deludendo le stime a 54,3 punti. A seguire una giornata ricca di indicazioni fra cui si ricordano la produzione industriale spagnola di aprile (ore 9:00) e, per il mese di maggio, il PMI servizi dell’italia (ore 9:45), della Francia (ore 9:50), della Germania (ore 9:55), della zona euro (ore 10:00) e del Regno Unito (ore 10:30), la produzione industriale e l’andamento delle vendite al dettaglio della zona euro (ore 11:00), richieste settimanali di mutui (ore 13:00), variazione variazione dell’occupazione non agricola di maggio (ore 14:15) e l’indice ISM non manifatturiero degli USA (ore 16:00).

Ieri Wall Street ha chiuso le contrattazioni con ampio margine di guadagno in scia alle dichiarazioni di Powell, con lo S&P 500, il Dow Jones ed il Nasdaq che hanno terminato la sessione in positivo di oltre il 2%.

Positivi anche i mercati asiatici trainati dai rialzi di Wall Street, con Tokio che ha terminato in rialzo dell’1,8% mentre, attualmente, Shangai si aggira intorno alla parità e Hong Kong è in salita di circa lo 0,15%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in negativo di circa lo 0,34% a quota 2016o punti, il Dax registra un leggero ribasso dell0 0,05%, il Cac 40 risulta in lieve salita dello 0,08%, l’Ibex 35 registra una performance simile a Parigi ed il Ftse 100 si aggira intorno alla parità.

Circa l’azionario Italia, ancora attenzione a FCA poiché ieri non è stata ancora presa nessuna decisione dal CDA della controparte francese in merito alla fusione; la riunione continuer anche oggi.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:10, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 275 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,53%.