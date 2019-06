Mercati: apertura lievemente positiva per borse Ue e Piazza Affari, attesa la Fed

Apertura lievemente positiva per le borse le borse europee e piazza affari in attesa che questa sera dopo il Meeting della Fed, Powell comunicherà la decisione sui tassi d’interesse.

Il braccio di ferro commerciale USA-Cina si starebbe allentando poiché ieri Trump avrebbe dichiarato di aver avuto un colloquio telefonico con Xi jinping preparatorio all’incontro dei due leader a margine del G20 di Osaka.

Per quanto riguarda la politica monetaria, questa sera alle 20:30 è atteso il discorso di Powell alla Fed che dovrebbe dare risposta ai rallentamenti della crescita economica ed alla bassa inflazione nonché confrontarsi con attese più o meno pressanti degli operatori su un possibile taglio dei tassi; le stime degli operatori propendono per uno scenario a tassi invariati almeno fino al prossimo meeting in cantiere per fine luglio. Gli analisti propendono comunque per una Fed con atteggiamento marcatamente Dovish, in scia all’inclinazione presa ieri dalla Bce.

Sul fronte macro vi è da ricordare la bilancia commerciale giapponese che a maggio presenta un deficit di 967,1 miliardi di yen, in frenata rispetto al surplus precedente di 56,8 miliardi e migliore delle stime di un deficit a 979,2 miliardi di Yen; la produzione industriale tedesca a maggio risulta in contrazione dello 0,1% su base mensile, peggiore delle stime di crescita dello 0,2% e della precedente rilevazione al +0,5% mentre, su base annua, il dato mostra una crescita dell’1,9% inferiore sia alle attese degli analisti al 2,1% che al valore precedente del +2,5%. A seguire sono previsti la bilancia commerciale italiana di aprile (ore 10:00), l’inflazione e la produzione industriale del Regno Unito a maggio (ore 10:30).

Ieri Wall Street ha chiuso positiva, trainata proprio dall’euforia in attesa della Fed. Lo S&P 500 ha terminato in rialzo di circa un punto percentuale, il Dow Jones in rialzo di circa l’1,35% e il Nasdaq all’1,4%.

Risultano abbastanza euforici anche i mercati asiatici, con Tokio che ha chiuso in rialzo di ben l’1,8% mentre Shangai sta guadagnando circa l’1% e Hong Kong risulta in positivo addirittura del 2,36%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in positivo dello 0,16% a quota 20168 punti, il Dax viaggia intorno la parità, il Cac 40 sale di circa lo 0,12%, l’Ibex 35 registra un guadagno dello 0,24% ed il Ftse 100 risulta in rialzo poco sopra la parità.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:10, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 243 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,12%.