Mercati: apertura in territorio negativo per borse UE e piazza affari su tensioni USA-Iran

Apertura in territorio negativo per i listini europei e piazza affari, in un clima dominato dalle incertezze sui rapporti commerciali e geopolitici fra USA e Iran.

Escalation di tensioni geopolitiche ieri, dunque, fra Washington e Teheran. È stato infatti deliberatamente abbattuto un drone statunitense nello Stretto di Hormuz e l’attacco è stato prontamente rivendicato dall’Iran; Trump come contro risposta ha imposto sanzioni tradotte in un blocco delle risorse chiave e delle fonti di finanziamento a sostegno dell’Ayatollah Ali Khamenei.

Il ministro degli esteri iraniano, Javad Zarif, ha immediatamente risposto dicendo che in tal modo gli Stati Uniti hanno interrotto per sempre il canale diplomatico con l’Iran e che vogliono chiaramente la guerra.

Cresce inoltre l’attesa per il meeting dei leader del G20 ad Osaka, al centro delle attenzioni l’incontro con il tanto sperato accordo diplomatico-commerciale fra Trump e Xi Jinping.

Fra le indicazioni macro della giornata si ricorda l’inflazione giapponese di giugno che registra una crescita stabile dello 0,7% su base annuale, uguale alla rilevazione precedente e leggermente oltre le stime di aumento dello 0,6%. L’indice di fiducia dei consumatori francesi a giugno si attesta a 102 punti, sotto le attese e la rilevazione precedente (rivista) entrambi attestatisi a 104 punti. A seguire sono previsti, negli USA, i prezzi delle abitazioni ad aprile (ore 15:00), la fiducia dei consumatori di giugno (ore 16:00), la vendita di nuove abitazioni di maggio (ore 16:00) e l’indice richmond Fed Reserve manifacturing di giugno (ore 16:00). In ultimo, ma non per importanza, atteso il discorso di Powell in agenda per questa sera alle 19:00.

Come effetto degli accadimenti di ieri si è verificata una corsa ai beni rifugio, con gli investitori che hanno indirizzato i capitali verso l’oro , lo Yen, l’euro ed il Bond decennale americano, mentre il petrolio ha frenato leggermente dopo i rialzi dei giorni passati.

Ieri Wall Street è stata poco tonica, con il Nasdaq che ha chiuso più o meno lo S&P500 che ha perso lo 0,17%, il Nasdaq ha lasciato sul terreno circa lo 0,3% e il Dow Jones che ha chiuso appena sopra la parità.

I mercati asiatici stanno scontando l’escalation di tensione fra USA e Iran, con Tokio che ha chiuso in negativo dello 0,58% mentre Shangai sta perdendo lo 0,87% e Hong Kong che risulta in ribasso dell’1,18%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in positivo dello 0,56% a quota 21165 punti, il Dax risulta in negativo dello 0,31%, il Cac 40 scende di circa lo 0,29%, l’Ibex 35 registra una perdita dello 0,48% ed il Ftse 100 risulta in ribasso di mezzo punto percentuale.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:10, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 250 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,19%.