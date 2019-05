Mercati: apertura in contro tendenza per Borse Ue e Piazza affari, focus su dati macro e aste titoli pubblici italiani

Apertura in contro tendenza per le borse Ue e Piazza Affari, con focus degli operatori puntato su dati macro, aste Ctz e Btpei e tensioni commerciali USA-Cina.

Circa la guerra commerciale USA-Cina, il presidente Trump, in visita in Giappone, ha fatto sapere che gli Stati Uniti non sono ancora pronti con un accordo commerciale con la Cina. In europa invece si è ancora attenti agli esiti delle elezioni europee mentre per l’Italia circolano indiscrezioni circa la volontà di Bruxelles di avere delucidazioni circa la crescita del debito.

Sempre in Italia da oggi cominciano i tre giorni di aste di titoli del debito pubblico, a partire dai Ctz al 2021 (2-2,5 miliardi) e i Btpei al 2023 e 2028 (750 milioni-1,25 miliardi), mentre domani toccherà ai Bot e dopodomani ai Btp.

Sul fronte macro il Pil svizzero del primo trimestre è aumentato dello 0,6% su base trimestrale, oltre sia le stime di crescita che la rilevazione precedente entrambe pari al +0,3%; sorprende anche la variazione su base annua, ossia rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, attestatasi al +1,7%, anch’essa oltre sia le stime (+1%) che il valore precedente (+1,5%). Risulta invece in calo a 10,1 punti l’indice Gfk di giugno (che misura la fiducia dei consumatori nei confronti dell’economia tedesca), valore peggiore sia delle stime a 10,4 punti che della rilevazione precedente a 10,2 punti. Risulta in aumento la fiducia dei consumatori francesi nel mese di giugno, attestatasi a 99 punti, rispetto i 97 punti delle stime ed i 96 punti della rilevazione precedente.

A seguire sono previste indicazioni come fiducia dei consumatori e nell’economia per il mese di maggio nell’eurozona (ore 11:00), l’indice dei prezzi delle abitazioni USA (ore 15:00), la fiducia dei consumatori Statunitensi (ore 16:00) e l’indice dell’attività manifatturiera Fed di Dallas (ore 16:30).

I mercati asiatici risultano positivi, con Tokio che ha chiuso in guadagno dello 0,37% mentre, attualmente, Shangai guadagna lo 0,6% e Hong Kong mette a segno circa un +0,3%.

Intorno alle 9:10 il Ftse Mib risulta in negativo di circa lo 0,50% a quota 20263 punti, il Dax registra un rialzo dello 0,21%, il Cac 40 risulta in salita dello 0,17%, l’Ibex 35 è in perdita dello 0,15% ed il Ftse 100 che registra una salita dello 0,23% dopo la chiusura di ieri.

A Piazza Affari da ancora monitorare FCA, che in attesa della valutazione attenta da parte dei vertici di Nissan circa la proposta di fusione.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:10, lo spread Btp-Bund si aggira intorno ad un valore di 288 punti base, con il rendimento del decennale italiano a circa il 2,73%.