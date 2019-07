Mercati: apertura cauta per borse Ue e Piazza Affari, focus su tensioni USA-Cina

Avvio cauto per borse Ue e Piazza Affari, con le incertezze dominanti sul timore dei conflitti commerciali irrisolti fra USA e Cina.

Rapporti geopolitici e commerciali

In Europa da notare l’elezione di Ursula von der Leyen come presidentessa della Commissione Europea, l’ex ministra della Difesa tedesca divenuta la prima donna che ricopre un tale incarico; avrebbe riportato una vittoria con 383 voti a favore ( la maggioranza era di 374) e 327 voti contrari.

Le parole di Powell sono state molto chiare circa la possibilità di un taglio dei tassi data l’incertezza dello scenario economico globale, alludendo anche ai problematici rapporti commerciali degli USA con potenze come la Cina. Fra le incertezze il number one della Fed ha elencato anche i timori di una hard brexit, l’obiettivo inflazionistico che è ancora sotto il 2% e la debolezza del settore manifatturiero. A detta di ciò sembra sempre più imminente un taglio dei tassi di 50 -inizialmente prospettato- o di 25 punti base.

La diatriba commerciale con Huawei potrebbe inoltre portare al licenziamento di circa 850 dipendenti del colosso delle Tlc in America. A darne notizia è il Wall Street Journal, e coinvolgerebbe il personale cinese il personale cinese impiegato nella sede americana del Futurewei a Santa Clara, in California. Il motivo alle origini? L’ordine esecutivo risalente a maggio del presidente Trump di bloccare l’utilizzo di bloccare i dispositivi delle Tlc dell’avversario cinese, ritenuto un rischio per la sicurezza nazionale ed inserito nella black list delle aziende a rischio.

Infine Trump ha dichiarato che la strada è ancora lungaper raggiungere un’intesa commerciale con la Cina, “riportando in vita” il fantasma degli ulteriori dazi su circa 300 miliardi di dollari di prodotti cinesi.

Indicazioni macro

Oggi è prevista un agenda ricca di indicazioni macro. Si parte con gli ordini e le vendite industriali italiana a maggio (ore 10:00); a seguire l’inflazione e la produzione industriale di giugno nel Regno Unito (ore 10:30); l’inflazione nella zona euro di giugno (ore 11:00); negli Stati Uniti abbiamo le richieste settimanali di mutui MBA e il tasso di mutui MBA a 30 anni (ore 13:00), nuovi cantieri edili residenziali, le concessioni edilizie di giugno (ore 14:30) e le scorte di petrolio (ore 16:30).

Mercati

Poco toniche le borse asiatiche, turbate dalle dichiarazioni di Trump sulla lontananza di un accordo che porrebbe fine ai conflitti. Tokio ha chiuso in ribasso dello 0,31% mentre attualmente, Shangai sta arretrando dello 0,18% e Hong Kong perde lo 0,32% .

A Wall Street è attesa la pubblicazione dei conti del secondo trimestre di Bank of America, Netflix ed eBay. Ieri la piazza finanziaria americana ha chiuso debole, con il Dow Jones che ha terminato in ribasso dello 0,1%, lo S&P500 che è arretrato dello 0,34% ed il Nasdaq che ha perso lo 0,43%.

Intorno alle 9:05 in apertura il Ftse Mib risulta in discesa dello 0,03% a quota 22.196 punti, il Daxcon una performance simile, il Cac 40 anche viaggia intorno la parità, l’Ibex 35 scende dello 0,18% ed il Ftse 100 perde lo 0,12%.

Per quanto riguarda l’azionario italiano da tenere d’occhio Fca, che lo scorso mese ha registrato un calo delle immatricolazioni in Europa del 13,5% a 90.249 unità, mentre nel primo semestre 2019 sono diminuite del 9,5% a 540.540 unità. Da seguire anche Enel, poiché Moody’s ha confermato il rating Baa2 migliorando l’outlook da stabile a positivo, e Fineco, dopo che BlackRock ha tenuto aperta la possibilità di ulteriori acquisti di azioni dopo aver ottenuto più del 10% del capitale.

Sul fronte obbligazionario, sempre intorno alle 9:05, lo spread Btp-Bund risale intorno ad un valore di 186 punti base, con il rendimento del decennale italiano all’1,61%.