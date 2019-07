Mercati: a Milano brillano le società esportatrici in scia a “tregua commerciale” USA-Cina

Piazza Affari quest’oggi appare sostenuta dai rialzi delle società esportatrici, dopo che Trump ha indetto il blocco sull’introduzione di nuovi dazi al 25% su 300 miliardi di dollari di beni “made in China” e che ha permesso al Colosso Huawei di rifornirsi della componentistica USA, nonché di aggiornare le app di Android qual’ora non vi siano grandi problemi per la sicurezza nazionale.

Stm continua a registrare grandi performance e consegue un +5,74% a 16,495 euro, Pirelli segna un +3,04% a 5,356 euro, Tenaris cresce del 3,65% a 11,93 euro, Brembo aumenta del 2,37% a 10,37 euro mentre per Saipem il rialzo è del 2,38% a 4,48 euro.