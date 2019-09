Mediaset: Vivendi non eserciterà il recesso

Anche se già si sapeva, ora appare sempre più chiaro che Vivendi non eserciterà il diritto di recesso nell’ambito della vicenda che vede la creazione del gruppo MediaForEurope, in cui confluiranno Mediaset e Mediaset Espana.

A detta del gruppo Transalpino dei media questa operazione non avrebbe avuto alcuna valenza logica e industriale, se non quella di blindare il voto in assemblea ed escludere Vivendi dalla governance.

Mediaset: la nuova holding MFE e lo statuto anti-ribaltone che blinda il Cda, Vivendi non voterà

Nonostante ciò Vivendi ha deciso di rimanere in campo e non esercitare il diritto di recesso dalle partecipazioni detenute, evitando con ciò molti problemi dato che assieme alle quote detenute indirettamente tramite Simon Fiduciaria arriva a detenere una partecipazione molto importante in Mediaset; quest’ultima infatti aveva infatti imposto un limite massimo di 180 milioni per coprire i recessi dei soci contrari alla fusione.

Il periodo per il recesso in Italia è già scaduto, mentre quello relativo a Mediaset Espana scadrà il prossimo 4 ottobre. Anche se a quanto pare Vivendi non recederà dalle proprie partecipazioni, la stessa continuerà a procedere con azioni legali sia in Spagna che in Olanda.