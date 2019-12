Mediaset: Tribunale di Milano proroga udienza su MFE a dopo l’assemblea

L’udienza sulla diatriba Mediaset-Vivendi circa la creazione della holding slitta ad un momento successivo all’assemblea straordinaria dei soci che si terrà il 10 gennaio.

In particolare il Tribunale di Milano avrebbe sciolto la riserva accogliendo la richiesta mossa da Mediaset, in quanto ritenuta “rilevante”, di attendere l’esito dell’assemblea straordinaria dei soci; di conseguenza, si legge nel comunicato della società del biscione, è stato “opportuno differire la discussione a udienza successiva a tale data, fissandola per il 21 gennaio 2020”.

Si ricorda che Vivendi, con il 28,8% di Mediaset (in cui rientra anche le partecipazione del 19,19% indirettamente detenute da Simon Fiduciaria, esclusa dalle ultime assemblee), è stata sempre contraria al progetto di creazione del polo europeo dei media MediaForEurope poiché non perseguirebbe gli interessi degli azionisti di Minoranza