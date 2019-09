Mediaset: secondo il tribunale di Milano Vivendi può votare in assemblea

Il colosso dei media francese Vivendi è riuscita ad ottenere, dal tribunale di Milano, la legittimazione al voto nell’assemblea straordinaria prevista in cantiere per il quattro settembre; dunque, un modesto traguardo raggiunto all’interno di una più ampia disputa che dura ormai da un pò di tempo.

Tuttavia Simon Fiduciaria, tramite cui Vivendi detiene circa il 19% di Mediaset, rimarrà esclusa dalla votazione.

Vivendi ottiene il diritto al voto e si schiera contro la fusione

Il gruppo transalpino guidato da Vincent Bolloré si è detto quindi soddisfatto di esser riuscito ad ottenere “il diritto di prendere parte e di votare come socio al 9,99%” dei diritti di voto nell’assemblea in cui si deciderà circa la nascita del nuovo gruppo europeo dei media MFE (Media For Europe). Si ricorda infatti che ad agosto i transalpini aveno depositato un ricorso in seguito alla decisione presa intorno a metà aprile scorso di escluderli dal voto.

Nel corso dell’assemblea straordinaria che si terrà il quattro settembre Vivendi ha espressamente dichiarato che voterà contro circa la fusione fra Mediaset e Mediaset Espana, che dovrebbe determinare la nascita del nuovo gruppo mediatico.

Quanto al voto di Simon fiduciaria, dal dispositivo del giudice emerge che è “già paralizzato, allo stato, dalla decisione di Agcom e dal provvedimento cautelare pronunciato in corso”.