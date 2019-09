Mediaset: ok del Cda ad acquisire azioni Mediaset Espana per max 50 mln

Il Cda di Mediaset ieri ha dato l’ok per acquisire le azioni di Mediaset Espana, per un importo massimo di 50 milioni ed un prezzo massimo per azione di 7,9 euro.

Dalla nota della società si legge che la decisione è stata “è stata presa alla luce dell’opportunità finanziaria derivante dall’attuale prezzo delle azioni di Mediaset España in relazione al rapporto di concambio previsto dalla fusione MFE-MediaForEurope”, pari ad un massimo di 2,33 (dato il prezzo per azione di Mediaset Espana a 3,4 euro, quest’ultimo moltiplicato per il rapporto massimo di concambio a 2,33 dà un prezzo di 7,9 euro).

L’acquisto delle azioni sul mercato inizierà da subito e dovrà terminare entro e non oltre il 31 ottobre 2019 (data prorogabile previa esplicita comunicazione a norma di legge). L’acquisto non dovrà superare il 25% del volume medio giornaliero di acquisti eseguiti nelle 30 precedenti giornate di borsa; inoltre, gli ordini di acquisto non saranno emessi a un prezzo superiore al più alto tra l’ultimo prezzo scambiato sul mercato tra parti indipendenti e il prezzo dell’ordine di acquisto più elevato nel portafoglio ordini di mercato.

Sempre dal comunicato si legge inoltre che “l’acquisizione di azioni Mediaset España da parte di Mediaset non influisce sull’importo massimo di 180 milioni di euro per gli eventuali recessi di azionisti o per le opposizioni dei creditori previsti nel piano di fusione, né sul dividendo in contanti di 100 milioni di euro e né sul programma di riacquisto di azioni proprie previsto a conclusione della fusione pari a 280 milioni di euro (meno l’importo effettivamente pagato agli azionisti che recedessero o ai creditori che si opponessero alla fusione)”.