Mediaset: ok dei soci alla creazione di MFE, denaro sul titolo (+1,8%)

I soci ha dato il via libera alla creazione del nuovo polo europeo dei media chiamato MediaForEurope nel quale confluiranno Mediaset e Mediaset Espana.

Approvata la creazione di MFE

Trattandosi di assemblea straordinaria per l’approvazione dell’operazione serviva il voto dei due terzi dei presenti: i voti favorevoli provenienti da Fininvest sono stati pari al 78,18%, in confronto a quelli contrari di Vivendi per il 21,07% e allo 0,7% degli astenuti.

Nell’assemblea era presente il 62,5% del capitale, e solamente Fininvest con il 44,175% del capitale ha esercitato un potere pari al 45,89% dei diritti di voto complessivi (ossia dei soggetti presenti e non).

La decisione del tribunale di Milano di ammettere Vivendi al voto, almeno per la parte riguardante la partecipazione diretta (9,61% pari al 9,99% dei diritti di voto), non è stata accolta di buon occhio dal presidente di Mediaset Fedele Confalonieri il qual, in apertura di assemblea, ha affermato: “a nostro giudizio né Vivendi né Simon Fiduciaria possono partecipare all’assemblea di Mediaset, ma prendiamo atto che il Tribunale ha accolto il ricorso di Vivendi. E’ una decisione che non condividiamo, ma a cui ottemperiamo”.

Da parte di Vivendi, queste le parole della rappresentante Caroline Le Masne de Chermont: “perfino l’amministratore delegato di Mediaset ha ammesso che l’operazione è pensata a fini esclusivamente di governance: il fine è solo quello di consentire a Fininvest di determinare i consiglieri e di controllare tutte le delibere della società incorporanda”. “La ristrutturazione transfrontaliera e la fusione proposta non hanno un fine industriale ben definito. Le operazioni del gruppo in Italia e Spagna rimarranno tali e quali”, ha sottolineato.

Questa la risposta di Confalonieri: “Non credo che si possa genuinamente dubitare che sia un progetto mosso esclusivamente da finalità industriali”. “Lo abbiamo scritto e lo abbiamo dimostrato nei fatti investendo una cifra significativa in Prosiebensat1. Con loro – continua – e con altri operatori di primo piano abbiamo già avviato dialoghi promettenti per un futuro paneuropeo”.