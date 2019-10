Mediaset: i conti del primo semestre piacciono al mercato

Mediaset chiude i primi sei mesi dell’anno con ricavi in diminuzione (-17,8%) ma Ebit ed Utile netto in aumento, rispettivamente del 55% e del 154%. Titolo in salita +1,07% a 2,731 euro per azione (ore 14:45).

Conto economico primo semestre 2019

Mediaset ha chiuso i primi sei mesi dell’esercizio in corso con ricavi netti pari a 1,48 miliardi di euro, in discesa del 17,8% rispetto gli 1,8 miliari di euro del pari periodo del 2018.

L’utile operativo (Ebit) invece sale di ben il 55% a 191,6 milioni, rispetto ai 123,6 milioni dei primi sei mesi del 2018.

Il periodo gennaio-giugno 2019 si è chiuso infine con un risultato netto di 108,9 milioni di euro, più che raddoppia (+154%) i 42,8 milioni di euro registrati nello stesso periodo del 2018.

Situazione patrimoniale e finanziaria

Al 30 giugno 2019 la posizione finanziaria netta presenta un saldo negativo di 1,19 miliardi, in peggioramento rispetto gli 877 milioni di fine dicembre 2018.

La gestione caratteristica ha generato un cash flow di 184 milioni, in forte aumento se confrontato agli 84 milioni dei primi sei mesi del 2018.

Mediaset ha inoltre fornito informazioni relative alla fusione fra Mediaset e Mediaset Espana. In particolare ha comunicato che ad oggi è stato esercitato il diritto di recesso peer circa 481mila azioni Mediaset, che corrispondono ad un controvalore complessivo di 1,33 milioni circa.