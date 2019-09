Mediaset: Cda esclude Simon Fiduciaria dal Voto e Vivendi reagisce

Il Cda di Mediaset ha escluso Simon Fiduciaria dal voto dnell’assemblea straordinaria che deciderà sulla creazione di Media For Europe; immediata la reazione di Vivendi.

Oggi è un giorno molto importante per Mediaset, dal momento che si riunirà l’assemblea straordinaria per decidere sulla fusione fra Mediaset e Mediaset Espana al fine di dar vita al polo mediatico Media For Europe.

Questa operazione ambiziosa è stata però sempre osteggiata dal colosso dei media francese Vivendi (il quale detiene direttamente il 9,99% ed indirettamente il 19,9% tramite il gestore Simon Fiduciaria) che da qualche mese ha intrapreso una battaglia legale che ha portato a riconoscere, da parte del tribunale di Milano, la legittimità del voto almeno per la partecipazione diretta.

Mediaset: secondo il tribunale di Milano Vivendi può votare in assemblea

Circa la partecipazione detenuta tramite Simon Fiduciaria (soggetto a cui è stato affidato il compito di curare ed esercitare i diritti patrimoniali ed amministrativi di Vivendi in Mediaset) ci si rifa ai dettami dell’Agcom.

Così oggi il Cda di Mediaset ha deciso di escludere Simon Fiduciaria dal voto in assemblea straordinaria. Chiara ed immediata la reazione di Vivendi, che in un comunicato afferma che “l’Assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset che si tiene oggi è illegale perché il suo consiglio di amministrazione ha impedito il voto di Simon Fiduciaria, basandosi su un’interpretazione della legge sui media italiana che è contraria al trattato UE.” La nota finisce poi affermando che “Vivendi farà ricorso a qualsiasi ricorso legale in tutte le giurisdizioni e i paesi rilevanti per contestare la legalità della nuova struttura proposta, sia in base alle leggi nazionali che a quelle europee”.