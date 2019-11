Mediaset aumenta la partecipazione in ProsiebenSat.1 e arriva al 15,1%

Prosegue il percorso di crescita pan eupopea di Mediaset.

La società, mediante la controllata Mediaset España, ha comunicato di aver acquisito una quota del 5,5% di ProsiebenSat.1, arrivando a detenere raggiunge il 15,1% dell’emittente tedesca. Dato che la Germania è il più grande mercato dei media in Europa, e P7S1 è leader del settore nel paese, l’operazione risulta essere uno dei pilastri portanti per la creazione di un player paneuropeo attivo sui principali mercati.

Il 7 giugno 2019, Mediaset ha infatti annunciato la creazione di MediaForEurope (MFE), destinata a diventare la Casa comune dei maggiori broadcaster free europei

In futuro, le strutture comuni paneuropee aiuteranno a creare le dimensioni necessarie per essere più efficaci nella pubblicità, per investire in tecnologie all’avanguardia e per puntare con forza sulla produzione di contenuti competitivi e su un’offerta digitale e on-demand sempre più ampia.