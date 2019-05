Mediaset: antitrust da l’ok (con limiti) a Sky per acquisire Mediaset Premium

L’antitrust ha dato l’ok a Sky per dare avvio all’operazione di acquisizione di Mediaset Premium. È stato però imposto un limite caratterizzato da un divieto, della durata di 3 anni, di stipulare contratti di esclusiva per i contenuti audiovisivi ed i canali lineari per le piattaforme internet in Italia.

Il motivo del divieto è che tale operazione mina gli assetti di una sana concorrenza, poiché essa determina di fatto “il rafforzamento della posizione dominante del gruppo Sky sul mercato dei servizi al dettaglio della televisione a pagamento (mercato della pay-tv), tale da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza in tale mercato e nei mercati ad essi connessi”.

Imponendo tale divieto dunque, l’autorità pensa “che la concorrenza potenziale delle offerte televisive a pagamento via Internet possa garantire, in futuro, un’adeguata pressione concorrenziale, che permetta una riduzione dei prezzi per i consumatori e un incremento dei contenuti audiovisivi a disposizione degli stessi”.