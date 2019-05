Mediaset: acquisito il 9,6% di ProSiebensat1

Mediaset ha reso noto di aver rilevato il 9,6% del Capitale dell’emittente tedesca ProSiebensat1, pari al 9,9% degli aventi diritto al voto.

Secondo l’Ad di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, si tratterebbe di una scelta fatta in ottica di lungo periodo “per creare valore in una logica sempre più internazionale”. Lo stesso aggiunge poi che “mediaset investe con orgoglio nel futuro della tv free europea.

E proprio pensando al futuro, l’ingresso anche nell’azionariato di ProSiebenSat.1 è una dimostrazione concreta di stima da parte del Gruppo Mediaset per l’attuale management.

Si tratta quindi di un operazione volta a creare un player in grado competere con i principali concorrenti presenti in europa come Vivendi. Infatti “il veloce processo di globalizzazione che condiziona lo scenario internazionale, -prosegue l’Ad-, vede noi operatori media europei nella necessità di unire le forze per continuare a competere o anche solo resistere in termini di identità culturale europea a eventuali ingressi ostili dei giganti globali. E’ con questo spirito di collaborazione e visione comune che Mediaset, società leader in Italia e Spagna, ha investito in ProSiebenSat.1. Un investimento che, ne siamo certi, creerà valore tangibile per entrambi i gruppi”.