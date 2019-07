Marzocchi Pompe: presentata domanda di ammissione alla quotazione

Marzocchi Pompe comunica di aver presentato a Borsa Italiana la domanda di ammissione funzionale alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie sull’AIM Italia.

Durante la procedura di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia , la società è assistita da EnVent Capital Markets, in qualità di Nominated Advisor e Global Coordinator, da MAINFIRST BANK, in qualità di Co-Global Coordinator, dall’Advisor finanziario Crosar Capital, dallo studio legale Bovesi and Partners, PWC come società di revisione, Terrin Associati in qualità di consulente fiscale, CDR Communication consulente della Società in materia di Investor e Media Relation e dal Dott.

Matteo Tamburini dello Studio Gnudi come Consulente della Famiglia Marzocchi.

Per maggiori informazioni sulla quotazione si legga anche: “Marzocchi Pompe: inizia il roadshow e il bookbuilding per quotazione su AIM“