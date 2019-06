Marzocchi Pompe: inizia il roadshow e il bookbuilding per quotazione su AIM

Marzocchi Pompe comunica di aver avviato le attività preparatorie all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia.

EnVent Capital Markets in qualità di Global Coordinator e Nomad e MAINFIRST BANK in veste di CoGlobal Coordinator hanno dato il via a roadshow e bookbuilding.

L’offerta prevede un aumento di capitale fino ad un importo limite di 10 milioni di euro, una valutazione pre money della Società compresa tra 26 e 30 milioni di euro, un range di prezzo fissato tra 5,2 e 6 euro e un flottante fino al 28%.

Si ricorda che Marzocchi Pompe è una società leader nella progettazione, produzione e commercializzazione di pompe e motori ad ingranaggi esterni ad elevate prestazioni, che trovano applicazione in vari mercati di sbocco: dall’industriale (macchine tessili, macchine utensili, macchine per iniezione plastica, settore medicale, impianti per energia eolica e solare, etc.), al mobile (macchine movimentazione terra, macchine agricole, carrelli elevatori, macchinari utilizzati nel giardinaggio, etc.) e all’automotive (trasmissioni, servosterzi, regolatori d’assetto, sospensioni, etc.).

Quanto ai numeri del precedente esercizio, la società ha contabilizzato ricavi delle vendite pari a 42,7 milioni di euro, in crescita del 10,6% rispetto ai 38,6 milioni di euro dell’anno precedente.

L’EBITDA si attesta a 9,1 milioni di euro, mentre l’EBITDA adjusted – calcolato sul

valore della produzione – è pari a 7,5 milioni di euro (margine sul fatturato del 17,6% ) al netto di poste non ricorrenti è stato pari a circa 1,6 milioni di euro.

Il Risultato Netto si attesta a 2,9 milioni di euro rispetto agli 1,9 milioni di euro del 2017 evidenziando un significativo incremento del 49,7%.

La Posizione Finanziaria Netta 2018 è pari a 19,2 milioni euro in crescita rispetto al 2017 per effetto del LBO (operazione finanziata con acquisition financing di importo originario pari a Euro 12,5 milioni).