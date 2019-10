Maire Tecnimont: titolo vola grazie a commessa da 1 mld in Russia

Il mercato premia il titolo, in rialzo del 5,81% a 2,442 euro (intorno alle 12:15), a seguito della firma di un accordo da un miliardo per la costruzione di uno stabilimento per la produzione di urea e ammoniaca nella Russia nordoccidentale.

Nel dettaglio Maire Tecnimont ha sottoscritto con EuroChem -gruppo leader mondiale nel settore dei fertilizzanti- un Memorandum d’Intenti in base al quale, le controllate Tecnimont e Tecnimont Russia sono state selezionate per sviluppare i servizi di “Early Works”, con conseguente estensione alle attività di Engineering Procurement and Construction, relative a un nuovo impianto di produzione di urea e ammoniaca situato a Kingisepp.

Il nuovo impianto ha una capacità pari a circa 3.000 tonnellate di ammoniaca e 4.000 tonnellate di urea al giorno, una volta pienamente a regime.

Secondo l’accordo di “Early Works”, il Gruppo Maire Tecnimont svolgerà le attività preliminari di ingegneria e di survey dell’area presso il sito industriale adiacente all’attuale impianto di produzione di EuroChem a Kingisepp.