Maire Tecnimont: rafforzata presenza in Russia e Mar Caspio siglando accordi allo Spief 2019

Maire Tecnimont S.p.A. annuncia la firma di una serie di accordi siglati nel corso del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo (SPIEF) 2019, rafforzando così la propria presenza nella zona.

Gazprombank e Maire Tecnimont hanno firmato un Memorandum of Understanding (“MOU”) relativo ai finanziamenti per la realizzazione di progetti nell’oil & gas e nel petrolchimico nella Federazione Russa e nelle Comunità degli Stati Indipendenti.

L’accordo è stato sottoscritto dal Vice Presidente di Gazprombank, Alexey Belous, dall’Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont, Pierroberto Folgiero, e dal Direttore Generale di GPB International S.A., Sergei Nekrasov.

In tal modo Gazprombank può partecipare al finanziamento di progetti di clienti di Maire Tecnimont (soprattutto al fine di sviluppare la struttura industriale russa) e a progetti di cooperazione con società industriali in cui Gazprombank abbia una partecipazione.

Inoltre, il Gruppo SAFMAR, uno dei più importanti player in Russia in campo industriale e finanziario, che controlla grandi società attive nella produzione di petrolio e nella raffinazione (a.o. Russneft, Neftisa, Forteinvest), il Gruppo Maire Tecnimont, attraverso la propria controllata MET Development, e New Gavan, proprietaria del terminale marittimo “Novaya Gavan”, hanno siglato un Memorandum of Understanding relativo allo sviluppo, costruzione, finanziamento, manutenzione e gestione dell’impianto green-field di metanolo, che dovrà essere realizzato nel porto di Ust Luga, il più grande del Mare Baltico. L’accordo è stato firmato dal Presidente di SAFMAR Group, Mikhail Gutseriev, dal Presidente del Gruppo Maire Tecnimont, Fabrizio Di Amato, e dal Presidente di New Gavan, Sherbakov Denis. L’impianto di metanolo avrà una capacità pari a 5.000 tonnellate al giorno. Il costo totale dell’investimento relativo al progetto è stimato, in via preliminare, superiore a EURO 1 miliardo.

Pierroberto Folgiero, Amministratore Delegato Gruppo Maire Tecnimont, ha commentato: “La nostra storia in Russia risale al 1930, con più di 80 impianti petrolchimici, di oil & gas, e di fertilizzanti realizzati in quest’area, il che ci fa sentire come a casa. Siamo entusiasti di essere qui al Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo, un’iniziativa nata per costruire alleanze e avviare nuove proficue relazioni.

I Memorandum of Understanding che abbiamo firmato oggi forniscono un’ulteriore dimostrazione del nostro approccio caratterizzato da un coinvolgimento sin dalle fasi iniziali di sviluppo dei Progetti d’investimento dei nostri clienti, compresa la relativa strutturazione finanziaria.”