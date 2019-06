Maire Tecnimont: contratto EPC da 200 mln in Angola

Maire Tecnimont S.p.A. ha comunicato che la propria controllata KT – Kinetics Technology si è aggiudicata un contratto EPC (Engineering, Procurement and Construction) in Angola da parte di ENI (tramite una sua controllata), la quale ha un accordo di cooperazione con Sonagol per attuare i progetti di ammodernamento della Raffineria di Luanda.

Il contratto, valutato circa 200 milioni di dollari, costituisce parte fondamentale della realizzazione dell’accordo di cooperazione tra ENI e Sonangol e ha ad oggetto attività di Engineering, Procurement e Construction per due unità di processo di raffinazione: un Naphtha Hydrotreater e un Reformer Catalitico.

A compimento della commessa, previsto dopo due anni dall’inizio dei lavori, sarà possibile quadruplicare la produzione di benzina dell’unica raffineria dell’Angola, che passerà da 280 a 1.100 tonnellate/giorno, migliorando la qualità del prodotto e diminuendo l’impatto ambientale complessivo.

Questo il commento dell’Amministratore Delegato del Gruppo Maire Tecnimont, Pierroberto Folgiero: “Questa aggiudicazione rafforza la nostra relazione con un cliente prestigioso come ENI, grazie al nostro orientamento tecnologico volto a migliorare la capacità e la sostenibilità ambientale nei processi di trattamento degli idrocarburi. Inoltre, consolidiamo la nostra presenza in un mercato promettente come l’Africa sub-sahariana”.