Luxottica: nuovo contratto per oltre 11.000 dipendenti italiani

Luxottica ha firmato oggi con le Organizzazioni Sindacali il nuovo contratto integrativo aziendale destinato a oltre 11.000 dipendenti italiani del Gruppo che lavorano negli stabilimenti produttivi di Agordo (BL), Cencenighe (BL) e Sedico (BL), Pederobba (TV), Rovereto (TN), Lauriano (TO) e nella sede di Milano.

Nuovo contratti di “part time incentivato”

Tra i punti salienti del contratto c’è il nuovo modello di organizzazione degli orari di lavoro nelle fabbriche italiane e di gestione della flessibilità produttiva, che prevede l’inserimento di lavoratori con contratti di “part time incentivato” a otto ore nei sette mesi di maggiore attività, e a sei ore nel rimanente periodo; ciò al fine di conciliare l’esigenza di flessibilità in un mercato ad alta stagionalità come quello dell’eyewear, con il naturale bisogno di stabilità e sicurezza dei dipendenti e delle loro famiglie.

Il nuovo part time incentivato prevede infatti l’assunzione a tempo indeterminato di oltre 1.150 giovani lavoratori attualmente impegnati all’interno delle fabbriche italiane con contratti interinali o a termine; inoltre, l’adesione al nuovo part-time incentivato prevede infine il riconoscimento di un premio di incentivazione lordo annuo di 700 euro frazionato in dodici mensilità.

Maggiore partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale

Altro punto saliente è la maggiore partecipazione dei lavoratori alla vita aziendale. Azienda e Organizzazioni Sindacali hanno concordato l’avvio di alcuni nuovi istituti aziendali per facilitare questo percorso di condivisione, a partire dal Comitato di Partecipazione di Alto Livello (CPAL), composto da rappresentanti della direzione aziendale e dai tre segretari nazionali o loro delegati.In un’ottica di crescente coinvolgimento anche dei singoli dipendenti Luxottica nella vita di EssilorLuxottica, verrà inoltre promosso nei prossimi mesi un piano di azionariato diffuso per offrire a tutti loro la possibilità di acquistare a condizioni agevolate azioni della nuova società.

Digitalizzazione delle fabbriche

Luxottica punta inoltre sulle nuove tecnologie per accrescere la partecipazione dei dipendenti nella gestione della loro quotidianità in stabilimento e per rafforzare l’equilibrio tra vita privata e lavoro. Il Gruppo introdurrà entro luglio in tutti gli stabilimenti italiani una piattaforma online a disposizione dei lavoratori per consultare la busta paga e gestire in autonomia i dati personali e le presenze; il nuovo strumento è accessibile anche all’interno degli stabilimenti attraverso speciali postazioni che permettono la consultazione delle informazioni e la stampa di moduli e documenti.

Nuovo premio di risultato

Vengono infine aggiornati gli indicatori individuati nel precedente accordo cui legare il sistema variabile di incentivazione, nel duplice intento di rendere le organizzazioni industriali agili e veloci e di offrire ai dipendenti significative opportunità economiche commisurate ai risultati ottenuti. Il sistema di incentivazione è legato ai tradizionali indicatori produttivi e, d’ora in poi, considererà gli effettivi miglioramenti dei risultati in termini di servizio ai clienti e qualità e sostenibilità ambientale delle produzioni, al fine di incentivare la riduzione di sprechi, scarti e consumi energetici.