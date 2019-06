Lufthansa: profit warning fa crollare il titolo ed altre compagnie aeree

Crolla di circa il 12% il titolo Lufthansa dopo il profit warning di questa notte che ha determinato un taglio delle stime sui numeri del 2019, parrebbe a causa della crescente competizione delle compagne low cost su voli a corto raggio.

In particolare Lufthansa stima che il margine dell’ebit rettificato sia compreso tra il 5,5 e il 6,5%, in diminuzione rispetto alle precedenti stime del 6,5-8%.

Si stima un Ebit compreso tra i 2 e i 2,40 miliardi di euro, mentre il target precedente veniva visto compreso era fra 2,4 e 3 miliardi di euro. La guidance include anche una spesa di circa 550 mln euro derivante dall’aumento dei prezzi del carburante.

Nello specifico, per la divisione Network airlines il margine ebit è atteso tra il 7 e il 9%, contro i precedenti 7,5-9,5%. Per Eurowings i margini di ebit sono addirittura attesi negativi tra -4 e -6%, mentre in precedenza erano attesi a zero; una delle cause principali del profit warning sarebbe da rintracciarsi proprio nel calo dei ricavi di Eurowings . La società ha quindi comunicato che il management presenterà quasi immediatamente un piano di rilancio per Eurowings.

Fra i titoli delle compagnie aree colpiti dal profit warning di Lufthansa rientrano Ryanair che perde il 5,8%, EasyJet oltre il 5% e Air France-Klm il 3,96%.