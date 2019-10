LSE: Hong Kong Exchange ritira ufficialmente l’offerta

La Hong Kong Exchange and Clearing (HKEX) ha ufficialmene ritirato l’offerta da circa 39 miliardi per l’acquisto della borsa di Londra (che controlla anche borsa italiana), la London Stock Exchange (LSE).

L’offerta di acquisto era comunque condizionata al fatto che la LSE rinunciasse ad acquisire il data provider Refinitiv.

L’amministratore delegato HKEX Charles Li ha commentato: “Noi crediamo ancora che la motivazione strategica per l’unione dei nostri due business sia convincente e potrebbe dare vita ad un gruppo leader mondiale per l’infrastruttura di mercato”; l’AD ha poi comunque aggiunto che “nonostante il lavoro e le discussioni con diversi regolatori e azionisti”, il poco coinvolgimento della LSE ha convinto i vertici che le nozze fra le due società-mercato non avrebbe perseguito l’interesse degli azionisti di HKEX.