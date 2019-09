LSE: governo britannico potrebbe rifiutare l’offerta

Stando ad indiscrezioni provenienti da Dow Jones Newswires -e riportate da MF- il governo britannico potrebbe rifiutare l’offerta della borsa di Hong Kong da circa 36 miliardi di euro per rilevare il London Stock Exchanges Group.

Borsa di Hong Kong mette su piatto 36 mld di Euro per LSE

Motivazione? Si tratta di un pilastro portante dell’infrastruttura finanziaria del paese.

Inoltre, fra i “portatori d’interesse” nei confronti dell’LSE che hanno diritto di parola ci sono anche i regolatori americani, dal momento che la borsa londinese ha centinaia di dipendenti statunitensi e gestisce attività regolate dalla Securities and Exchange Commission, dalla Commodity Futures Trading Commission e dalla Financial Industry Regulatory Authority americane.

Dato inoltre che Borsa Italiana fa parte dello LSE, sull’operazione si è espresso anche il deputato leghista Giulio Centemero. A sua detta il governo, per proteggere Borsa Italiana, dovrebbe verificare la presenza delle condizioni per l’applicazione del golden power all’offerta annunciata dalla Borsa di Hong Kong (HKEX) su quella di Londra. Si ricorda che il golden power si sostanzia in una sorta di potere del governo italiano di proteggere una società definita a “rilevanza strategica per l’interesse nazionale”.

Anche il Movimento 5 Stelle assieme al Pd ha dichiarato di voler monitorare attentamente la vicenda: “Vigileremo affinché l’evolversi della vicenda non vada a detrimento degli interessi del nostro Paese”.