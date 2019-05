Leonardo: rinnovato accordo con Sloan Helicopters negli UK e in Irlanda

Leonardo rende noto di aver rinnovato l’intesa ( al Salone EBACE, in svolgimento a Ginevra) con Sloan Helicopters per la distribuzione, nel Regno Unito ed in Irlanda, dei modelli AW109 GrandNew, AW109 Trekker e AW169 in configurazione VIP.

Dal comunicato emerge inoltre che l’accordo copre un periodo che va dal 2019 al 2021, e prevede la vendita di almeno 8 elicotteri entro il 2021.

Leonardo fa sapere inoltre che la collaborazione con Sloane Helicopters ha generato, fino ad oggi, la compravendita di 80 elicotteri.

Sloane ha dichiarato: “Siamo lieti e onorati di poter continuare la nostra stretta collaborazione con

Leonardo. Le serie degli elicotteri AW109 e l’AW169 hanno consolidato la propria posizione

nel segmento di mercato corporate/VIP, rappresentando un punto di riferimento. Come unico

Distributore nella regione da oltre 20 anni, Sloane Helicopters, non avendo rivali nella

comprensione dei bisogni dei clienti, continua a far leva su questa esperienza offrendo le migliori

soluzioni attraverso vendita e supporto post-vendita”.